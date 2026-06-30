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कोरिया नौगई ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला, राज्य सरकार ने CBI जांच को दी मंजूरी, अब खुलेगा हत्याकांड का पूरा सच

कोरिया जिले को झकझोर देने वाले तिहरे हत्याकांड की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी करेगी.

CBI probe into Korea triple murder case
कोरिया तिहरे मर्डर केस में सीबीआई जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 9:33 PM IST

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कोरिया: रेत कारोबार और बालू विवाद में हुए कोरिया के नौगाई तिहरे मर्डर केस में साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बहुचर्चित नौगई ट्रिपल मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी. छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है. पीड़ित परिवार की लगातार मांग, क्षेत्र में बढ़ते जनआक्रोश और निष्पक्ष जांच की उठ रही आवाजों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की आधिकारिक मंजूरी दे दी है. गृह विभाग द्वारा इस संबंध में विधिवत राजपत्रित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

कब हुई थी वारदात जानिए ?

नौगई क्षेत्र में 16 जून की रात हुई घटना ने पूरे कोरिया जिले को हिलाकर रख दिया था. इस हत्याकांड में भरत सिंह, नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. वहीं घटना में घायल हुए दो लोग अब भी गंभीर स्थिति में उपचाररत बताए जा रहे हैं. वारदात के बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ था. ग्रामीणों और पीड़ित परिवार का आरोप था कि मामले में केवल गिरफ्तारियां ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि घटना के पीछे जुड़े हर व्यक्ति तक जांच पहुंचनी चाहिए.

CBI probe recommended in Korea triple murder case
कोरिया ट्रिपल मर्डर में सीबीआई जांच की सिफारिश (ETV BHARAT)

पीड़ित परिवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग

हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा था कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र और बड़ी जांच एजेंसी से कराई जाए, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका सामने आ सके.परिजनों का कहना था कि न्याय तभी मिलेगा जब पूरे मामले की गहराई से जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

करणी सेना ने भी खोला था मोर्चा

मामले को लेकर उस समय राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई जब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत बैकुंठपुर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई. इसके बाद मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज और तेज हो गई.

गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से की बातचीत

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीड़ित परिवार से बातचीत कर उनकी मांगों और समस्याओं को सुना. सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा. इसके बाद राज्य शासन ने सीबीआई जांच को लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी.

CBI के हाथों में होगी जांच की कमान

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सहमति प्रदान की है. अब थाना सोनहत जिला कोरिया में दर्ज संबंधित अपराधों की जांच का अधिकार केंद्रीय जांच ब्यूरो को मिलेगा. सीबीआई स्थानीय पुलिस से केस डायरी और अन्य दस्तावेज लेकर नए सिरे से जांच शुरू करेगी.

क्या सामने आएगा असली सच?

सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी क्या है. जांच एजेंसी की पड़ताल में घटना के पीछे की वजह, भूमिका निभाने वाले लोग और किसी भी तरह की साजिश से जुड़े तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय जांच एजेंसी की निष्पक्ष जांच से उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

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