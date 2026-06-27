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नौगई हत्याकांड, पीड़ित परिवार के घर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, सीएम ने परिजनों से फोन पर की बात, न्याय का दिलाया भरोसा

कोरिया रेत विवाद और ट्रिपल हत्याकांड के बाद सरकार हरकत में है. शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री पीड़ित परिवार के घर पहुंचे.

KOREA TRIPLE MURDER
नौगई हत्याकांड पर राजनीति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 10:50 PM IST

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कोरिया: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरिया में रेत कारोबार में बीजेपी नेता की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी. यह घटना 16 जून को हुई. इस वारदात में कुल तीन लोगों की मौत हुई. उसके बाद से लगातार सरकार हरकत में है. अब तक इस केस में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार नहीं चलेगा. कोरिया सहित कई जिलों में कार्रवाई भी हो रही है. रेत विवाद और ट्रिपल मर्डर केस में पीड़ित परिवार के घर शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे. उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही. उसके बाद सीएम से पीड़ित परिवार की बात कराई.

मृतकों के परिजनों से मिले श्याम बिहारी जायसवाल

उन्होंने मृतक भरत सिंह के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली.मंत्री ने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. मृतक के परिजन राजेंद्र सिंह दद्दा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कराई. परिजनों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि यदि अपराध इतना कठोर है तो सजा भी उससे अधिक कठोर होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके और आपके परिवार के साथ न्याय होगा. यह न्याय की सरकार है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

नौगई हत्याकांड के पीड़ितों से मिले श्याम बिहारी जायसवाल (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने स्वयं पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी है. सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

Minister met the victims of the Korea Naugai massacre
कोरिया नौगई हत्याकाड के पीड़ितों से मिले मंत्री (ETV BHARAT)

नौगई हत्याकांड के बाद जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां लगातार तेज हो गई है. सरकार की ओर से जहां पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया जा रहा है. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से एक्शन की मांग कर रहा है.

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