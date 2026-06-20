कोरिया का नौगई ट्रिपल मर्डर कांड, पांचों मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस
कोरिया पुलिस ने नौगई ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों का पटना में जुलूस निकाला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 11:05 PM IST
कोरिया: नौगई तिहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस केस में पुलिस ने फरार चल रहे सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार को एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ से सरेंडर करने वाले आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोरिया जिले के पटना थाना लेकर पहुंची.मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी के साथ अमन त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी और निशांत त्रिपाठी को पुलिस टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच थाना पहुंचाया. आरोपियों को लाने के दौरान पूरे रास्ते पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए.
पटना में आरोपियों का निकाला गया जुलूस
शाम करीब 7:30 बजे पुलिस ने आरोपियों का पटना नगर पंचायत क्षेत्र में जुलूस निकाला. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे. जुलूस देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस निगरानी में निकाले गए जुलूस के दौरान आरोपियों से अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे भी लगवाए गए. पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की थी.
पुलिस की दबिश से झुके आरोपी
पुलिस के अनुसार नौगई हत्याकांड के बाद से ही एमसीबी और कोरिया पुलिस की संयुक्त टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के निर्देशन में तथा एमसीबी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया डॉ. सुरेशा चौबे के मार्गदर्शन में विशेष टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी.आरोपियों के परिजनों और सहयोगियों पर बढ़ते पुलिस दबाव के बाद आखिरकार सभी मुख्य आरोपी कानून के सामने आ गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
16 जून की रात हुई थी घटना
16 जून की रात सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में आपसी रंजिश के चलते हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. घटना के दौरान कार में आग लगा दी गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था.घटना की सूचना प्रार्थी आदित्य सिंह पिता भारत कुमार सिंह निवासी महल पारा बैकुंठपुर द्वारा थाना सोनहत में दी गई थी. मामले में अपराध क्रमांक 66/2026 धारा 190, 191 (2) , 191(3), 109, 324, 103 (1) 326(G) और बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया.
पुलिस की कार्रवाई की जानकारी
घटना के बाद कोरिया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था. सभी को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी.
पुलिस के अनुसार दिनांक 20 जून 2026 को फरार चल रहे पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक डिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
1. निशांत त्रिपाठी
2. मनोज त्रिपाठी
3. अमन त्रिपाठी
4. गौरव त्रिपाठी
5. आशुतोष त्रिपाठी
सभी आरोपी ग्राम नौगई, थाना सोनहत क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. घटना की साजिश, विवाद के कारण और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ जारी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार विवेचना के आधार पर आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.