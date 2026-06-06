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कोरिया की पटना थाना पुलिस को बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़

जांच और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना सूर्यकांत राजवाड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया.आरोपी ने बताया कि वह मास्टर चाबी की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिलों की चोरी करता था. चोरी के बाद वाहनों की पहचान मिटाने के लिए नंबर प्लेट, पैनल, बैटरी एवं अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को बदल दिया जाता था या हटा दिया जाता था, ताकि वाहन आसानी से पहचान में न आ सकें.

पुलिस के अनुसार थाना पटना क्षेत्र में दर्ज वाहन चोरी के अलग अलग मामलों की जांच के दौरान लगातार महत्वपूर्ण सुराग मिलने लगे. जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि एक संगठित गिरोह लंबे समय से जिले और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई.

कोरिया : लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं के बीच थाना पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सूर्यकांत राजवाड़े सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलें और लगभग 7 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का एक महिंद्रा ट्रैक्टर बरामद किया है. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

कोरिया पुलिस ने किया वाहन चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहर से चुराई गाड़ियां गांवों में बेचते थे आरोपी

इसके बाद चोरी किए गए वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत पर बेच दिया जाता था या किराये पर चलाने के लिए उपलब्ध कराया जाता था. पुलिस ने आरोपी के अन्य सहयोगियों पवन प्रजापति, गिरजा सूर्यवंशी और जमील अंसारी को भी गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से एचएफ डीलक्स, होंडा शाइन, प्लैटिना, टीवीएस राइडर, यामाहा आर-15 सहित विभिन्न कंपनियों की कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं.

ट्रैक्टर चोरी का भी हुआ खुलासा

पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली. आरोपी सूर्यकांत राजवाड़े ने स्वीकार किया कि उसने 28 मार्च 2026 की रात ग्राम कुचला निवासी तरुण कुमार सोलंकी के घर से लगभग 7 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का महिंद्रा ट्रैक्टर चोरी किया था. चोरी के बाद ट्रैक्टर को सूरजपुर जिले के बरौल गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदार ईश्वर प्रसाद के यहां छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने छापेमारी कर ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया.

कई जिलों तक फैला था गिरोह का नेटवर्क

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क केवल कोरिया जिले तक सीमित नहीं था. चोरी किए गए वाहन सूरजपुर जिले के देवनगर, भुवनेश्वरपुर, बरौल तथा सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित जोड़ा पीपल क्षेत्र सहित कई स्थानों पर छिपाकर रखे गए थे. पुलिस को आशंका है कि गिरोह द्वारा चोरी किए गए अन्य वाहन भी विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है.

कोरिया जिल के पटना थाना पुलिस को बड़ी सफलता (ETV Bharat Chhattisgarh)

नाबालिगों का भी किया जाता था इस्तेमाल

मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि गिरोह अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए नाबालिगों का उपयोग करता था. पुलिस द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक कोरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश शाह चौबे एवं एसडीओपी राजेश साहू के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी पटना प्रमोद पाण्डेय, एएसआई इन्द्रजीत सिंह, प्रधान आरक्षक सत्येन्द्र तिवारी, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक डिकेश्वर, साइबर आरक्षक राघवेन्द्र पुरी सहित पूरी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

आम लोगों से पुलिस की अपील

पुलिस अधीक्षक कोरिया ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, चोरी अथवा अपराध संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दें और अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण न प्रदान करें. उन्होंने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है तथा वाहन चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है.