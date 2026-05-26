कोरिया में 13 साल की लड़की का अपहरण, एमपी के अनूपपुर से आरोपी गिरफ्तार
कोरिया में बीते दिनों एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग हुई थी. इस केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 9:01 PM IST
कोरिया: छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस को एक लड़की की किडनैपिंग केस में सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को एमपी के अनूपपुर से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और पतासाजी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है.
कोरिया पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
मिली जानकारी के मुताबिक थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को अगवा कर लिया गया. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कोरिया की पटना पुलिस हरकत में आई. उसके बाद एक टीम का गठन किया गया. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया तो उसकी मौजूदगी एमपी के अनूपपुर में पाई गई. उसके बाद पुलिस टीम बनाकर अनूपपुर पहुंची
पुलिस टीम ने तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार कार्रवाई की. पुलिस ने मध्यप्रदेश सीमा से लगे अनूपपुर क्षेत्र में दबिश दी. यहां से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को माननीय न्यायालय बैकुण्ठपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है- प्रमोद पांडे, पुलिसकर्मी, कोरिया पुलिस
इस पूरी कार्रवाई में थाना पटना पुलिस की सतर्कता से सफलता हासिल हुई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह गंभीर है. कोरिया पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि और अपराध की जानकारी मिलने पर कोरिया पुलिस को सूचित करें.