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कोरिया के लोगों को मिलेगी बेस्ट हेल्थ सुविधाएं, 200 बिस्तरों का बन रहा नया अस्पताल

कोरिया: स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने का काम जारी है. गुरुवार को एक बार फिर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिला अस्पताल का दौरा किया. अपने औचक निरीक्षण में कलेक्टर ने मरीजों से सीधे बात की और उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली. मरीजों ने भी कलेक्टर मैडम के सामने खुलकर अपनी बात रखी. मरीजों के मुलाकात के बाद कलेक्टर मैडम ने बने रहे निर्माणाधीन जिला अस्पताल को देखा.

लोगों को मिलेगी बेस्ट हेल्थ सुविधाएं

स्वास्थ्य विभाग की ओर से 200 बिस्तरों वाले नए जिला अस्पताल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. कलेक्टर ने निर्माण कार्य कर रही निर्माण एजेंसी के लोगों से बात की. कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए. इसके साथ कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर की निर्माण का काम पूरा होना चाहिए. नए जिला अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं होंगे और कैसे उसपर काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी इंजीनियरों से ली.

निर्माण एजेंसी के अनुसार करीब 35 करोड़ की इस परियोजना का निर्माण कार्य वित्तीय अभाव के कारण लंबे समय तक रुका रहा, लेकिन हाल ही में 23 करोड़ 59 लाख की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य फिर से तेज गति से शुरू किया गया है.