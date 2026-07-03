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कोरिया नौगई ट्रिपल मर्डर, ज्योत्सना महंत ने राजा रणविजय ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, सख्त एक्शन की मांग

नौगई ट्रिपल मर्डर केस में पीड़ित परिवार से सांसद ज्योत्सना महंत और राजा रणविजय सिंह ने मुलाकात की है.

Naugai Triple Murder Case
नौगई ट्रिपल मर्डर केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
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कोरिया: रेत कारोबार और बालू विवाद में कोरिया का नौगई मर्डर कांड लगातार सुर्खियों में है. साय सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है. पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीति जारी है. शुक्रवार को कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत एवं जशपुर रियासत के राजा रणविजय सिंह जूदेव बैकुंठपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना की पूरी जानकारी लेते हुए परिवार के सदस्यों से विस्तार से चर्चा की.

पीड़ित परिवार ने की सुरक्षा की मांग

मुलाकात के दौरान नेताओं ने कहा कि नौगई जैसी हृदयविदारक घटना पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की वारदात अस्वीकार्य है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि घटना के बाद परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहा है.

कोरिया नौगई ट्रिपल मर्डर कांड पर सियासत (ETV BHARAT)

सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि वे इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए उनकी आवाज हर मंच पर उठाई जाएगी.

घटना पर जशपुर के राजा ने क्या कहा ?

इस मुद्दे पर जशपुर रियासत के राजा रणविजय सिंह जूदेव ने कहा कि नौगई की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. उन्होंने कहा कि कानून का भय अपराधियों में दिखाई देना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे. उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की भी मांग की है.

पीड़ित परिवार ने की सुरक्षा की मांग

परिजनों ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा कारणों से उनके सभी व्यवसाय पूरी तरह बंद पड़े हैं. कारोबार ठप होने से परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है।. उन्होंने शासन से सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की ताकि परिवार सामान्य जीवन की ओर लौट सके.

सीबीआई जांच का स्वागत

पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएगी. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी दोहराई. इस पूरे मुद्दे पर देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कब सुरक्षा मिलती है.

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