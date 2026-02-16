कोरिया महोत्सव 2026 का कल से आगाज, तीन दिवसीय आयोजन का सीएम करेंगे शुभारंभ
प्रदेश की लोककला, संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 17 से 19 फरवरी तक भव्य “कोरिया महोत्सव” का आयोजन किया जा रहा है.
कोरिया: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एमसीबी जिले के दौरे पर हैं. कल सीएम विष्णु देव साय कोरिया महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं. प्रदेश की लोककला, संस्कृति एवं मंचीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से 17 से 19 फरवरी 2026 तक शासकीय रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल के मिनी स्टेडियम में भव्य “कोरिया महोत्सव” का आयोजन किया जा रहा है. महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा. इस अवसर पर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया जाएगा.
कोरिया महोत्सव का शुभारंभ कल
मंगलवार सुबह 11 बजे जिला पंचायत के मंथन कक्ष में सरगुजा विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं संभाग के सभी जिला कलेक्टर शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा एवं भावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
तीन दिवसीय महोत्सव का कल से होगा आगाज
तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान 16 विभिन्न सत्रों में 170 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. कार्यक्रम में सुआ, कर्मा, पंथी, शैला, गेड़ी, भरथरी और पंडवानी जैसे लोकनृत्यों के साथ कथक, ओडिसी, फ्यूजन वोकल, बांसुरी वादन, सैक्सोफोन वादन एवं सूफी गायन की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी.
मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा विधायक भैया लाल रजवाड़े भी उपस्थित रहे. प्रशासन द्वारा पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
कल होने वाले आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी
मुख्यमंत्री के प्रवास एवं कोरिया महोत्सव के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. सुरक्षा, यातायात, पार्किंग एवं मंचीय व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है. यह महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा और विकास कार्यों को भी गति प्रदान करेगा.
