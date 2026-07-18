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कोरिया में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, बुजुर्ग पर फरसे से जानलेवा हमला, तीन आरोपी हिरासत में

कोरिया में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, बुजुर्ग पर फरसे से जानलेवा हमला ( Etv Bharat )

कोरिया: जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के खुटरा पारा में वर्षों से चले आ रहे जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और एक बुजुर्ग पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया गया. हमले में बुजुर्ग के गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था. इसी बीच एक पक्ष ने फरसे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही लहूलुहान हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत पहुंचाया. चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया. फिलहाल घायल का उपचार जारी है

पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया

सोनहत थाना प्रभारी विनोद पासवान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर धाराओं में भी संशोधन किया जा सकता है.