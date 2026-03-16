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चिरमिरी गेल्हापानी और लक्ष्मण झरिया में अवैध कोयला तस्करी पर एक्शन, वन विभाग ने बंद कराई खदान

चिरमिरी में कोरिया वन मंडल की कार्रवाई ( ETV BHARAT )