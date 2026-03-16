चिरमिरी गेल्हापानी और लक्ष्मण झरिया में अवैध कोयला तस्करी पर एक्शन, वन विभाग ने बंद कराई खदान
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लक्ष्मण झरिया में वन विभाग ने अवैध कोयला खनन को बंद कराया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 16, 2026 at 4:41 PM IST
एमसीबी: चिरमिरी के गेल्हापानी स्थित लक्ष्मण झरिया जंगल इलाके में लंबे समय से अवैध कोयला खनन का खेल चल रहा था. वन विभाग ने अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई कोरिया वन मंडल की टीम की तरफ से की गई है. वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बंद पड़ी खदान को जेसीबी मशीन की मदद से पूरी तरह बंद करा दिया, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके.
गेल्हापानी लक्ष्मण झरिया में वन विभाग का एक्शन
गेल्हापानी का लक्ष्मण झरिया इलाका कोरिया वन मंडल के अधीन आता है. इस क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ी खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकालकर तस्करी की जा रही थी. बताया जाता है कि रात होते ही तस्कर सक्रिय हो जाते थे और बंद खदानों से कोयला निकालकर उसे छोटे-बड़े वाहनों में भरकर बाहर भेज देते थे. इस अवैध कारोबार से जहां शासन को भारी राजस्व हानि हो रही थी, वहीं जंगल और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा था.
अवैध कोयला खनन रोकने के लिए कार्रवाई
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कोरिया वन मंडल के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की योजना बनाई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से खदान के रास्तों को पूरी तरह पाट दिया गया, ताकि भविष्य में यहां से अवैध कोयला खनन और तस्करी को रोका जा सके. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगल क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वन विभाग की टीम लगातार ऐसे स्थानों पर निगरानी रख रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी- शैलेन्द्र सिंह, बीट गार्ड, कोरिया वन मंडल
वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद गेल्हापानी इलाके में कोयले की अवैध तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. इससे शासन को होने वाले राजस्व नुकसान पर रोक लगाई जा सकेगी.