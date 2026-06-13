कोरिया के देवगढ़ में वुड माफिया पर एक्शन, अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त, तस्करों की तलाश जारी
देवगढ़ रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 4:09 PM IST
कोरिया: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरिया में वन विभाग ने वन माफिया पर तगड़ा एक्शन लिया है. यहां के देवगढ़ रेंज क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन अमले ने घेराबंदी कर लकड़ी से भरे एक ट्रक को पकड़ा हैय कार्रवाई के दौरान ट्रक से 18 नग मोटी लकड़ियां बरामद की गई हैं. यह पूरी कार्रवाई शनिवार को की गई है.
यूपी का ट्रक और लकड़ियों की तस्करी
वन विभाग के अनुसार जब्त ट्रक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रजिस्टर्ड है. मौके पर लकड़ी परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद विभाग ने लकड़ी और वाहन दोनों को जब्त कर लिया है. अब वन विभाग ट्रक मालिक, लकड़ी के वास्तविक स्रोत और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है.
इस केस में वन अपराध दर्ज किया गया है और नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है. जब्त वाहन को राजसात किया जा रहा है. जंगलों की अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा- प्रभाकर खलको, डीएफओ, कोरिया
वन विभाग की जांच में अहम खुलासा
कोरिया डीएफओ प्रभाकर खलकों ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई है. देवगढ़ रेंज क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी परिवहन की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई. टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को रोका और जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद हुई. कोरिया में वन विभाग लगातार मुस्तैद है और चेक पोस्टों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी वजह से यह सफलता हाथ लगी है.