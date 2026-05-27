ETV Bharat / state

कोरिया के किसानों को नहीं मिल रहा खाद, सहकारी समितियों की कार्यशैली से लोग नाराज

बीते दिनों ग्राम जिल्दा में आदिम जाति सहकारी समिति में खाद घोटाला सामने आया था. सीएम ने भी इसका संज्ञान लिया था.

FERTILIZER SHORTAGE
सहकारी समितियों की कार्यशैली से लोग नाराज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 3:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: खरीफ की खेती का सीजन चल रहा है. किसान डीजल और खाद के लिए लगातार भटक रहे हैं. कुछ दिन पहले ही ग्राम जिल्दा में खाद को लेकर किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी. किसानों का आरोप था कि ग्राम जिल्दा के आदिम जाति सहकारी समिति से खाद की कालाबाजारी की जा रही है. किसानों की शिकायत पर स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन की टीम पहुंची. जांच में किसानों के आरोप सही पाए गए.

खाद की किल्लत बरकरार

आदिम जाति सहकारी समिति में सामने आए उर्वरक घोटाले के बाद जिला प्रशासन भले ही सख्ती और पारदर्शिता की बात कर रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी कई सहकारी समितियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है. किसानों की मानें तो जिले के कुछ क्षेत्रों में आज भी खाद वितरण को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.

सहकारी समितियों की कार्यशैली से लोग नाराज (ETV Bharat)

जिल्दा सहकारी समिति के प्रबंधक हो चुका है गिरफ्तार

पूर्व में ही किसानों ने आरोप लगाया था कि लंबे समय से जिल्दा सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा खाद की कृत्रिम कमी बताई जाती रही, जबकि शासन स्तर से पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा था. किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से खेती-किसानी प्रभावित हुई और कई किसानों को निजी दुकानों से महंगे दामों पर उर्वरक खरीदना पड़ा.

खाद वितरण में पारदर्शिता की कमी-किसान

जिल्दा में खाद घोटाला सामने आने के बाद जिले की सभी समितियां पूरी तरह नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हैं, इसको लेकर किसानों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. किसानों कि मानें तो सोनहत और बैकुंठपुर क्षेत्र की कुछ सहकारी समितियों में अब भी खाद वितरण को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही. आरोप है कि किसानों को कभी स्टॉक खत्म होने का हवाला दिया जाता है तो कभी वितरण प्रक्रिया में देरी कर उन्हें परेशान किया जाता है.

स्टॉक की जानकारी नहीं देते समिति वाले-किसान

किसानों का कहना है, खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन समितियों में समय पर उर्वरक नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई किसानों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि समिति स्तर पर जानकारी स्पष्ट नहीं दी जाती, वास्तविक स्टॉक की स्थिति भी किसानों से छिपाई जाती है.

जिला प्रशासन का तर्क

जिला प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग जारी है. कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ नियमों के तहत खाद वितरण सुनिश्चित हो. इसी उद्देश्य से जिले के सभी समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर केपीसीसी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई.

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अंतिम छोर पर बैठे किसानों तक भी नियमानुसार खाद पहुंचे और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: रोक्तिमा यादव, कलेक्टर

किसानों के साथ खड़ी है सरकार-कलेक्टर

कोरिया कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है. सभी समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं.

एमसीबी के जिल्दा सहकारी समिति का प्रबंधक गिरफ्तार, 68 लाख के खाद घोटाले का आरोप

कोरिया में खाद की कालाबाजारी का खुलासा, सील गोदाम के स्टॉक में मिली भारी गड़बड़ी, भंडारण नियमों का भी खुला उल्लंघन

किसानों के हक पर डाका, एमसीबी के जिल्दा में पकड़ी गई खाद की कालाबाजारी, जांच जारी

TAGGED:

KOREA
TRIBAL COOPERATIVE SOCIETY
JILDA
KOREA COLLECTOR ROKTIMA YADAV
FERTILIZER SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.