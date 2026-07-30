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कोरिया में भूजल संरक्षण की बड़ी पहल, कंटूर ट्रेंच और सोख्ता गड्ढों से 47 करोड़ लीटर से अधिक वर्षाजल होगा भूमिगत

कंटूर ट्रेंच और सोख्ता गड्ढों से 47 करोड़ लीटर से अधिक वर्षाजल होगा भूमिगत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिले में अब तक 37 हजार से अधिक कंटूर ट्रेंच बनाए गए, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: जिले में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी और सराहनीय पहल सामने आई है. मोर गांव मोर पानी महाभियान के तहत जिले में बनाई गई 50 हजार से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं इस पूरे मानसून में 47 करोड़ लीटर से ज्यादा वर्षाजल को सीधे भूमिगत करने में मदद करेंगी. केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार कोरिया जिला जल संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा और विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत जिले में अब तक 37 हजार से अधिक कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं. इनमें बैकुंठपुर जनपद में 34 हजार 944 और सोनहत क्षेत्र में 2 हजार 440 कंटूर ट्रेंच शामिल हैं. प्रत्येक ट्रेंच लगभग 1080 लीटर वर्षाजल को एक बार में रोककर 24 घंटे के भीतर जमीन में समाहित कर देता है.

सोख्ता गड्ढे भी बचा रहे पानी

वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल "मोर गांव मोर पानी महाभियान" के तहत जनभागीदारी से जिले में 10 हजार से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है. प्रत्येक सोख्ता गड्ढा एक बार में कम से कम एक हजार लीटर वर्षाजल को जमीन में पहुंचाने की क्षमता रखता है.

प्रत्येक ट्रेंच लगभग 1080 लीटर वर्षा जल एक बार में रोक सकता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंकड़ों से समझिए

तकनीकी आकलन के अनुसार यदि प्रत्येक कंटूर ट्रेंच मानसून के दौरान कम से कम 10 बार भरता है, तो 37 हजार से अधिक कंटूर ट्रेंचों के माध्यम से लगभग 40 करोड़ लीटर वर्षाजल भूमिगत होगा. वहीं 10 हजार से अधिक सोख्ता गड्ढों से पूरे मानसून में 7 करोड़ लीटर से अधिक वर्षाजल का भूजल पुनर्भरण संभव होगा. इस तरह कुल मिलाकर 47 करोड़ लीटर से ज्यादा वर्षाजल सीधे धरती में जाएगा.

आज जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे. आम नागरिक भी अपने घरों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को सहेजने का प्रयास करें.- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर कोरिया

क्या होता है कंटूर ट्रेंच?

कंटूर ट्रेंच जिसे समोच्च खाई कहते हैं, ये पहाड़ी या ढलान वाली भूमि पर पानी और मिट्टी को बचाने की एक खास तकनीक है. इससे वर्षा जल का संचय, मिट्टी का कटाव रोकना, और भू-जल स्तर में सुधार के लिए बनाया जाता है.

योगेन्द्र श्रीवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कंटूर ट्रेंच और सोख्ता गड्ढों के माध्यम से करोड़ों लीटर वर्षाजल को भूमिगत करने का प्रयास किया गया है.