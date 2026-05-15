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भूख, बीमारी, बेबसी से जूझ रहा परिवार, कमाने वाला युवक हादसे का शिकार हुआ तो आर्थिक स्थिति हो गई 'अपाहिज'

कोरिया जिले में एक परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है, कमाने वाला युवक अपाहिज, बूढ़ी मां बीमार, पत्नी डायबिटीज की मरीज

Poor Family crisis
कमाने वाला युवक हादसे का शिकार हुआ तो आर्थिक स्थिति हो गई 'अपाहिज' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
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कोरिया: जिले के ग्राम पंचायत बचरा पोड़ी तोलगा से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक गरीब परिवार भूख, बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है. परिवार का इकलौता कमाने वाला युवक आज चारपाई पर अपाहिज हालत में पड़ा है, जबकि घर की महिलाएं और बच्चे भी गंभीर परेशानियों से गुजर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी दयनीय स्थिति के बावजूद अब तक इस परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंच पाया.

भूख, बीमारी और बेबसी से जूझ रहा परिवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्थिक स्थिति हो गई 'अपाहिज'

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बचरा पोड़ी तोलगा निवासी 31 वर्षीय दीपक लगभग 25 दिन पहले जंगल में चार तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ा. हादसा इतना गंभीर था कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है. हादसे के बाद से दीपक बिस्तर पर पड़ा है और चलने-फिरने में असमर्थ हो गया है.

दीपक के अपाहिज होने के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घर में उसकी बूढ़ी मां लालों बाई हैं, जो खुद उम्र और बीमारी से जूझ रही हैं. ग्रामीणों के मुताबिक वे गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित हैं और ठीक से चल-फिर भी नहीं पातीं. वहीं दीपक की पत्नी सतना (28 वर्ष) डायबिटीज की मरीज है और आर्थिक तंगी के कारण उसका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है.

Poor Family crisis
कमाने वाला युवक अपाहिज, बूढ़ी मां बीमार, पत्नी डायबिटीज की मरीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक बच्चा भी नेत्र रोग पीड़ित

इनके परिवार में दो छोटे बच्चे भी हैं. 10 वर्षीय बेटी रश्मि और 6 वर्षीय पुत्र जीतराम भी बीमारी की मार झेल रहे हैं. बताया जा रहा है कि जीतराम नेत्र रोग से पीड़ित है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक बच्चों का आधार कार्ड तक नहीं बन पाया है, जिसके चलते परिवार कई सरकारी योजनाओं से वंचित है.

Poor Family crisis
कोरिया जिले में एक परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा

ग्रामीणों का कहना है कि परिवार की हालत इतनी खराब है कि वे सुशासन तिहार में जाकर अपनी समस्या तक नहीं रख पाए. घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है. परिवार केवल राशन के भरोसे किसी तरह जिंदगी काट रहा है. इलाज, दवाई और भोजन तक के लिए उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि परिवार को अब तक महतारी वंदन योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आयुष्मान योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. गांव के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो परिवार के सामने और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

लेबर ढूंढने आई तो मैं इनकी स्थिति देखी. ये परिवार कई दिनों से परेशानियों में जी रहा है और उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं. ग्रामीण महिला अंजना लकड़ा

दीपक के गिरने के बाद पूरा परिवार संकट में आ गया है. घर चलाने वाला कोई नहीं बचा.- मुन्ना लाल, पड़ोसी

सरपंच ने कहा- 'हमें जानकारी नहीं'

मामले में जब गांव की सरपंच राम कुंवर से चर्चा की गई तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि “हमें जानकारी नहीं थी, कोई बताएगा तभी पता चलेगा.” लोगों का कहना है कि गांव के जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों की जानकारी तक नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

Poor Family crisis
एक गरीब परिवार भूख, बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब पूरा गांव जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है. ग्रामीणों ने मांग की है कि परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. साथ ही दीपक के इलाज की व्यवस्था, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना का लाभ और बच्चों के आधार कार्ड बनवाकर हर संभव मदद दी जाए.

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