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कोरिया जिले में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, पति ही निकला हत्यारा, गुमराह करने के लिए बेटे पर लगा रहा था आरोप

पति ही निकला हत्यारा, गुमराह करने के लिए बेटे पर लगा रहा था आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरिया जिले में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, पति ही निकला हत्यारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाना प्रभारी विनोद पासवान ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत से सूचना प्राप्त हुई थी कि बॉबी नामक महिला की सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की. घटना के बाद मृतिका के पति विशेष कुमार ने थाना पहुंचकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भी किया.

कोरिया: जिले के सोनहत थाना पुलिस ने महिला की संदिग्ध मौत केस को सुलझाते हुए बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने महज कुछ ही समय में हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतिका के पति को गिरफ्तार किया. मृतिका क पति ही हत्या का आरोपी पाया गया.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की मौत उसके बेटे द्वारा मारपीट किए जाने से हुई है. लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर संदेह हुआ और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई गई. जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के सदस्यों एवं अन्य लोगों से पूछताछ की.

शराब के नशे में मारपीट का खुलासा

साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस को पता चला कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति विशेष कुमार ने ही की थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई.

जेल भेजा गया आरोपी

हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे पर आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह किया लेकिन जांच में पूरा खुलासा हो गया जिसके बाद थाना सोनहत पुलिस ने आरोपी विशेष कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पासवान, प्रशिक्षु उप निरीक्षक धलेन्द्र प्रसाद भारती, सहायक उप निरीक्षक हेमपाल सिंह, प्रधान आरक्षक अमर टोप्पो, महिला प्रधान आरक्षक लूना सिंह एवं आरक्षक रमेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही.