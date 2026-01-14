ETV Bharat / state

गांजा तस्करी केस, कोरिया कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन दोषियों को 15-15 साल की सजा

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के केस में कोरिया कोर्ट ने दोषिओं के खिलाफ सजा का ऐलान किया है.

Korea District Court
कोरिया जिला अदालत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ कानून की कार्रवाई जारी है. कोरिया कोर्ट ने गांजा तस्करी केस में बड़ा फैसला सुनाया है. बैकुंठपुर में विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने ड्रग्स तस्करी के केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. उन्होंने गांजा तस्करी से जुड़े तीन दोषियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों को कोरिया जेल भेज दिया गया है.

गांजा तस्करों पर आर्थिक दंड

कोरिया बैकुंठपुर के विशेष न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ 2-2 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. अदालत ने फैसले में कहा है कि अगर दोषी आर्थिक दंड नहीं देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जानिए क्या है पूरा मामला ?

यह केस गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है. कोरिया पुलिस ने 1 जुलाई 2021 को नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था. तीनों तस्कर एक वाहन में 70 किलो गांजा लेकर जा रहे थे. पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की थी. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की थी. इसी केस में बुधवार को कोरिया अदालत ने फैसला सुनाया और तीनों दोषियों को 15-15 साल की सजा सुनाई है.

फैसले पर अदालत ने क्या कहा ?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बरामद गांजा वाणिज्यिक मात्रा में होने के कारण अपराध की गंभीरता अत्यधिक है. ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके.

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे अपराधों के प्रति किसी प्रकार की नरमी समाज के लिए घातक हो सकती है- शैलेश कुमार तिवारी, न्यायाधीश, कोरिया जिला अदालत

गांजे को नष्ट करने का आदेश

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब्त गांजा अपील अवधि समाप्त होने के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए. जब्त गांजे को सक्षम समिति को सुपुर्द किया जाए. इस कार्रवाई में जब्त वाहन को लेकर कानून के तहत कार्रवाई की जाए.

KCC लोन धोखाधड़ी केस: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को जमानत, अंबेडकर की फोटो और संविधान के साथ जेल से निकले

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला में अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत, सौम्या की जमानत अर्जी खारिज

बस्तर का तेज गति से विकास जारी, निर्णायक दौर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई- सीएम साय

TAGGED:

MARIJUANA TRAFFICKING CASE
CANNABIS SMUGGLING IN CHHATTISGARH
एनडीपीएस एक्ट
कोरिया जिला अदालत का फैसला
KOREA DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.