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एक्शन मोड में दो 'कलेक्टर मैडम', कोरिया में प्रिंसिपल की ली 'क्लास', MCB में समीक्षा बैठक लेकर लगाई फटकार

पाठ्यपुस्तकों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग एवं वितरण कार्य भी अधूरा पाया गया. इन लापरवाहियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने विद्यालय की प्राचार्य नीलिमा टोप्पो को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है. जारी नोटिस में लिखा गया कि प्राचार्य के दायित्वों के प्रति उदासीनता और लापरवाही को दर्शाती है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत है. कलेक्टर कार्यालय ने प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनसुख का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान विद्यालय में एक भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं मिला, वहीं कुछ शिक्षक भी निर्धारित समय के बाद विद्यालय पहुंचे. कलेक्टर के निरीक्षण में विद्यालय परिसर में साफ-सफाई की कमी, निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अध्यापन कार्य नहीं होना जैसी कई लापरवाही पाई गई.

कोरिया/एमसीबी: छत्तीसगढ़ के 2 पड़ोसी जिलों की कलेक्टर एक्शन मोड में हैं. एक तरफ कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव का जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखा. तो दूसरी तरफ MCB जिले की संतन देवी जांगड़े ने महिला-बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली जहां अधिकारियों की फटकार भी लगाई.

मनेंद्रगढ़ में संतन देवी जांगड़े ने की समीक्षा, बैठक लेकर लगाई फटकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

MCB जिले में समीक्षा बैठक में कलेक्टर सख्त

मनेंद्रगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति को लेकर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने समीक्षा बैठक ली. बैठक में जिला पंचायत CEO अंकिता सोम, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा सहित विभागीय अधिकारी, परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक मौजूद रहे. बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कई क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलने पर अधिकारियों और सुपरवाइजरों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

पीएम मातृ वंदना योजना को लेकर निर्देश

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित हितग्राहियों के सत्यापन और अद्यतन कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के शत-प्रतिशत लक्ष्यों को 30 जून तक हर हाल में पूरा किया जाए. बैठक में विकासखंडों और सेक्टरों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था पर नाराजगी

कलेक्टर ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजागरूकता गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमित बैठकें आयोजित करने और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने को कहा. आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध खेल सामग्री के उपयोग की समीक्षा के दौरान कई जगह सामग्री का सही उपयोग नहीं होने पर नाराजगी जताई गई. संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.

667 अति कुपोषित बच्चों को सामान्य स्थिति में लाने अभियान

पूरक पोषण आहार, रेडी-टू-ईट वितरण और पोषण ट्रैकर की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कहा कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आ रहे हैं, उनके परिवारों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित किया जाए. जिले में कुपोषण की स्थिति पर कलेक्टर ने चिन्हित 667 अति कुपोषित बच्चों को जल्द सामान्य पोषण स्तर पर लाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए.

ई-केवाईसी और महतारी वंदन योजना में तेजी के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि पलायन कर चुके हितग्राहियों को भी खोजकर उनकी ई-केवाईसी पूरी कराई जाए. इसके लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने एनआरसी में शत-प्रतिशत उपलब्धि और लंबित ई-केवाईसी कार्य जल्द पूरा करने को कहा.

भर्ती और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों पर भी समीक्षा

बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा हुई. साथ ही जर्जर आंगनबाड़ी भवनों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया. कलेक्टर ने कहा कि सभी कर्मचारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें.