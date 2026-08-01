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मानसून में मलेरिया का खतरा बढ़ा, कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव सख्त

मानसून के दौरान बढ़ते मलेरिया के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है.

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कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 1:31 PM IST

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कोरिया: कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने मलेरिया की रोकथाम, जांच, उपचार और निगरानी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश जारी किया है. कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान

छत्तीसगढ़ के 10 सबसे ज्यादा मलेरिया प्रभावित जिलों में 15 जून से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 14वां चरण चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर जाकर मलेरिया जांच और स्क्रीनिंग की जा रही है. मानसून के साथ संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि मलेरिया प्रभावित और संवेदनशील गांवों में स्वास्थ्य दल लगातार निगरानी रखें. हर संभावित मरीज की जल्द जांच कर तत्काल इलाज शुरू किया जाए. गंभीर मरीजों को बिना देरी उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाए, ताकि समय पर उपचार मिल सके और मौतों को रोका जा सके. कलेक्टर ने तेज बुखार से होने वाली हर मौत की अनिवार्य सूचना और सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं. वहीं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मलेरिया स्क्रीनिंग और मलेरिया के मामलों का रिकॉर्ड तैयार कर प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाएगी.

मलेरिया से बचाव के लिए सावधानी

कलेक्टर ने कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट यानी मच्छरदानियों का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. खासकर छात्रावासों, आश्रमों और अन्य आवासीय संस्थानों में इसका विशेष ध्यान रखा जाए. चिन्हित मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में समय पर इनडोर रेजिडुअल स्प्रे (आईआरएस) भी कराया जाए.

जिला प्रशासन ने अभियान की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को कहा गया है कि जहां संक्रमण का खतरा अधिक हो, वहां तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए और सभी गतिविधियां समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संचालित हों.

कलेक्टर के 6 बड़े निर्देश

मलेरिया प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य टीमों की नियमित निगरानी और जांच

जांच के तुरंत बाद मरीज का इलाज शुरू किया जाए

गंभीर मरीजों को बिना देरी उच्च स्वास्थ्य संस्थान रेफर किया जाए

तेज बुखार से होने वाली हर मौत का अनिवार्य सत्यापन

छात्रावासों और आश्रमों में मच्छरदानी का अनिवार्य उपयोग

प्रभावित क्षेत्रों में समय पर इनडोर रेजिडुअल स्प्रे (आईआरएस) कराया जाए

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