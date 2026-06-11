ETV Bharat / state

कलेक्टर रोक्तिमा यादव का सख्त निर्देश, बोलीं- पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके सर्वांगीण विकास को लेकर कोरिया जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक लेकर कई निर्देश दिए.

KOREA DISTRICT COLLECTOR
कलेक्टर रोक्तिमा यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 8:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्कूल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता, आदिवासी विकास और खेल विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली. बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की सुविधाओं और शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई.

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कुल 2 हजार 229 शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि जिले में 33 हजार 630 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं. कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जिले में पढ़ाई के वास्तविक स्तर की जानकारी लेते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो और पढ़ाई-लिखाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने पर जोर

कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होना बेहद जरूरी है. प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव मजबूत होगी तो आगे चलकर वे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए और लगातार मॉनिटरिंग की जाए.

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी

बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को समय पर पौष्टिक और प्रोटीनयुक्त भोजन मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए.

15 जून से बालिकाओं को मिलेगी साइकिल

स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को समय पर स्कूल यूनीफॉर्म उपलब्ध कराया जाए. वहीं सरस्वती सायकल योजना के तहत कक्षा नवमी में पढ़ने वाली बच्चियों को 15 जून से साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा मिल सके.

छात्रवृत्ति में देरी पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 87.28 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल चुका है. शेष विद्यार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अपडेट या दस्तावेजों की कमी के कारण कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए.

उत्कर्ष योजना और प्रयास विद्यालयों पर विशेष ध्यान

आदिवासी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना और प्रयास आवासीय विद्यालयों की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए.

“हम सब बच्चों के अभिभावक हैं”

बैठक में कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि बच्चों का भविष्य बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.उन्होंने कहा, “हम सब बच्चों के अभिभावक हैं. चाहे बच्चे आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे हों या सामान्य स्कूलों में, उनकी शिक्षा और विकास के लिए सभी को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा.”

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा को केवल एक प्रक्रिया न मानकर बच्चों के भविष्य निर्माण का माध्यम समझें और हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें.बैठक में शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, खेल विभाग के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

कमजोर रिजल्ट, फर्जी पंजीयन और शिक्षा में लापरवाही पर कलेक्टर का कड़ा प्रहार
शिक्षा विभाग में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, 28 अधिकारियों का तबादला, रायपुर समेत कई जिलों में बदले DEO
मोदी सरकार के 12 साल पूरे, सीएम विष्णु देव साय ने दी बधाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन

TAGGED:

कलेक्टर रोक्तिमा यादव
COLLECTOR ROKTIMA YADAV
कोरिया कलेक्टर की संयुक्त बैठक
JOINT MEETING OF KOREA COLLECTOR
KOREA DISTRICT COLLECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.