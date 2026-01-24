ETV Bharat / state

कोरिया के फुटबॉल मैच में अश्लील डांस, रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, जनपद पंचायत सीईओ ने लिया एक्शन

कोरिया के पोड़ी इलाके में एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया. इसमें अश्लील डांस को लेकर कार्रवाई हुई है.

Korea Panchayat Office
कोरिया पंचायत कार्यालय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 7:42 PM IST

कोरिया: वनांचल जिले कोरिया के सोनहत ब्लॉक में एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया. पंचायत स्तर पर हुए इस कार्यक्रम में अश्लील डांस की बात सामने आई. रोजगार सहायक इस डांस पर अश्लील हरकत कर रहा था. जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. रोजगार सहायक को पद से हटा दिया गया है. 23 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. सोनहत के स्कूल ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था उसी टूर्नामेंट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें डांसर्स को बुलाया गया. डांसर्स के अश्लील डांस पर रोजगार सहायक जिंदरसाय ने पैसे लुटाए और आपत्तिजनक हरकत की. जिसके बाद पूरे इलाके में इस घटना को लेकर बवाल मच गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल

यह पूरी घटना कोरिया के ग्राम पंचायत पोड़ी में आयोजित नाचा कार्यक्रम की है. यहां अश्लील नृत्य पर नोट उड़ाए जा रहे थे. रोजगार साहयक जिंदरसाय सोनवानी पर नोट उड़ाने का आरोप लगा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. 23 जनवरी को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद कोरिया जिला प्रशासन पर कई सवाल उठने लगे. 24 जनवरी को कोरिया जिला प्रशासन हरकत में आया और रोजगार सहायक के खिलाफ जांच शुरू हुई.

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत एक्शन

अश्लील डांस केस में कोरिया के जनपद पंचायत सोनहत के सीईओ ने रोजगार सहायक जिंदरसाय सोनवानी के खिलाफ कार्रवाई की. उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम अनुसार यह कार्रवाई की गई है. 24 जनवरी को जिंदरसाय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उसके बाद उनकी तरफ से सही जवाब नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के तहत कार्रवाई की गई है. जिसमें उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत दोषी पाया गया है. इन प्रावधानों के तहत जिंदरसाय को उनके पद से हटा दिया गया है.

सोनहत की जनपद पंचायत सीईओ विमला ने की कार्रवाई

सोनहत की जनपद पंचायत सीईओ विमला ने ईटीवी भारत को बताया कि सोनहत ब्लॉक के मनरेगा प्रोजेक्ट आफिसर प्रतीक जायसवाल ने रोजगार सहायक जिंदर साय सोनवानी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में जिंदर साय सोनवानी से जवाब मांगा गया है. पीओ ने बताया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है.

