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कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अधिकारियों को चेतावनी, काम कर देंगे नहीं काम हो गया सुनना है

कोरिया कलेक्टर की मीटिंग करीब पांच घंटे तक चली. इस मीटिंग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समाज कल्याण तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा हुई. प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों की स्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशि का दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाए.

कोरिया : सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में अपूर्ण आवास, शौचालय और मनरेगा कार्यों की धीमी प्रगति पर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने पंचायत भवन में समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि धरातल पर कार्य दिखना चाहिए. केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि अधिकारी काम कर देंगे बोलने की बजाय कार हो रहा है और काम हो गया है, बोलने की आदत डालें.

फील्ड में जाकर काम की समीक्षा करें

कलेक्टर ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का निरीक्षण करें.जवाबदेही तय किए बिना विकास कार्यों में प्रगति नहीं लाई जा सकती. मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान आजीविका डबरी निर्माण की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की गई.

मैं खुद निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लूंगी. व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण में बेहद धीमी प्रगति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसका निर्माण समयसीमा के अंदर पूरा किया जाए. सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठकों में आएं. एक महीने बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी और कार्यों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर, कोरिया

कलेक्टर ने मझगंवा एवं लटमा स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों की समीक्षा की है. इस दौरान कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों को मिल रहे लाभ और यूनिटों की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की. उन्होंने प्लांट का निरीक्षण करने की बात कही है.

अधिकारी और कर्मचारी नौकरी गंभीरता से करें, जिम्मेदारियों का शत प्रतिशत निर्वहन करें. कामचोरी छोड़ें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे शासन-प्रशासन की छवि खराब हो- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर, कोरिया

पीएम जनमन योजना की समीक्षा

पीएम जनमन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में कलेक्टर ने लापरवाही पर नाराजगी जताई. पीएम जनमन के 75 स्वीकृत आवासों में 53 पूरे और 21 अधूरे हैं. पीएम आवास 2024-26 के 16,363 में से 10,243 आवास पूरे हुए. गलत जानकारी देने पर कलेक्टर ने फटकार लगाई और राशि दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों से वसूली के निर्देश दिए हैं. मनरेगा में जिले में 54,030 परिवार और 91,545 श्रमिक पंजीकृत हैं. कलेक्टर ने मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों के निरीक्षण की बात कही है.