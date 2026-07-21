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नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे से हटाए जाएंगे घुमंतू पशु, गौधाम होंगे सुदृढ़: कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने ग्रामीणों, पशुपालकों और आम लोगों से मवेशियों को सड़कों, चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़ने की अपील की.

KOREA COLLECTOR ROKTIMA YADAV
कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 7:45 AM IST

3 Min Read
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कोरिया: जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने घुमंतू एवं बेसहारा मवेशियों के सुरक्षित विस्थापन के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. सोमवार को कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिले के सभी ग्रामीणों, पशुपालकों और आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मवेशियों को सड़कों, चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़ें. उन्होंने कहा कि सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशी लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जिससे न केवल लोगों की जान जोखिम में पड़ती है बल्कि पशुधन की भी क्षति होती है.

कलेक्टर ने कहा कि हर पशुपालक का दायित्व है कि वह अपने मवेशियों की उचित देखभाल करे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखे. यह केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है. उन्होंने आम लोगों से भी इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की, ताकि जिले में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था स्थापित की जा सके.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव की पशुपालकों से अपील (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक में लिए कई फैसले

उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों सहित जिले की प्रमुख सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित गौधामों तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है. इस अभियान में जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों, पशुधन विकास विभाग, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से सड़कों पर घूम रहे पशुओं की पहचान कर उन्हें चिन्हित गौधामों तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही गौधामों में फेंसिंग, शेड की मरम्मत, पेयजल, विद्युत तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पैरादान अभियान के माध्यम से जनसहभागिता भी बढ़ाई जाएगी.

NOMADIC ANIMALS ON ROADS
नेशनल हाइवे पर आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसों में इजाफा (ETV Bharat Chhattisgarh)

काऊ कैचर अभियान

वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा प्रतिदिन काऊ कैचर वाहनों की मदद से बेसहारा मवेशियों को पकड़कर चिन्हित गौधामों में पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं का उपचार, नियमित टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टैगिंग और रात्रि के समय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेडियम बेल्ट और रेडियम हॉर्न टेप लगाने का कार्य भी किया जाएगा.

NOMADIC ANIMALS ON ROADS
आवार पशुओं को पकड़ने का अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा और पशुधन संरक्षण दोनों ही प्रशासन की प्राथमिकता हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि जिलेवासियों के सहयोग से सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

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