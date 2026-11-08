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दीपावली पर मानवीय संवेदना, कोरिया कलेक्टर ने बाल संरक्षण गृह के बच्चों संग बांटी पर्व की खुशियां

कोरिया कलेक्टर की दिवाली ( ETV BHARAT )

कोरिया:दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में उल्लास लाने का पर्व है. इसी मानवीय संवेदना और आत्मीयता की मिसाल पेश करते हुए कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने साल 2026 की दिवाली मनाई है. वह दिवाली पर बाल संरक्षण गृह पहुंचीं और वहां रह रहे बच्चों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया.

कलेक्टर ने बाल संरक्षण गृह के बच्चों से की बात इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनके साथ समय बिताकर त्योहार की खुशियां साझा कीं. उन्होंने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कभी भी अपने मन को उदास नहीं होने देना चाहिए. जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.