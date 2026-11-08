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दीपावली पर मानवीय संवेदना, कोरिया कलेक्टर ने बाल संरक्षण गृह के बच्चों संग बांटी पर्व की खुशियां

कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

ROKTIMA YADAV CELEBRATES DIWALI
कोरिया कलेक्टर की दिवाली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2026 at 8:54 PM IST

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कोरिया:दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में उल्लास लाने का पर्व है. इसी मानवीय संवेदना और आत्मीयता की मिसाल पेश करते हुए कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने साल 2026 की दिवाली मनाई है. वह दिवाली पर बाल संरक्षण गृह पहुंचीं और वहां रह रहे बच्चों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया.

कलेक्टर ने बाल संरक्षण गृह के बच्चों से की बात

इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनके साथ समय बिताकर त्योहार की खुशियां साझा कीं. उन्होंने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कभी भी अपने मन को उदास नहीं होने देना चाहिए. जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

बच्चों को पॉजिटिव सोच की प्रेरणा दी

उन्होंने बच्चों को सकारात्मक सोच रखने और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी. इस दौरान बच्चों के साथ पटाखे फोड़कर उन्होंने दीपावली की खुशियों में सहभागिता निभाई. बाल संरक्षण गृह के बच्चे उनके इस प्रयास से बेहद खुश हुए. इस अवसर पर बच्चों को फल और मिठाइयां भी बांटी गई.

बाल संरक्षण गृह में आयोजित यह दीपावली कार्यक्रम बच्चों के लिए बेहद खास रहा. इस आयोजन ने सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय रिश्तों की अहमियत का संदेश दिया है. बच्चों के प्रति संवेदनशीलता सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय रिश्तों की अहमियत का एहसास कलेक्टर ने कराया. उन्होंने यह साबित कर दिया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है.

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