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कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव नशे के खिलाफ सख्त, एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने सुनी जमीन, वन अधिकार और निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याएं

कोरिया कलेक्टर ने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध नशे को पनपने नहीं दिया जाएगा. एमसीबी कलेक्टर ने जनदर्शन में समस्याएं सुनी.

KOREA AND MCB FEMALE COLLECTOR
एमसीबी और कोरिया जिले की कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 10:11 AM IST

5 Min Read
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कोरिया: जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) एवं नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.बैठक में जिले में मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री, परिवहन, भंडारण और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई.

नशा मुक्त भारत अभियान

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने पुलिस, राजस्व, आबकारी, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण सहित सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

रोक्तिमा यादव ने कहा कि नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती, उत्पादन, भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है. पुनर्गठित व्यवस्था के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

वन क्षेत्रों में अवैध खेती पर निगरानी के निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग को दूरस्थ एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अवैध गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की खेती को रोकने के लिए बीट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड नियमित निरीक्षण करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन और पुलिस को दें. जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र को निर्देश दिए गए कि ड्रग्स उत्पादन से संबंधित किसी भी उद्योग या इकाई की जानकारी संबंधित विभागों को समय पर उपलब्ध कराई जाए. सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर भी विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए.

206 गांजा प्रकरणों के नष्टीकरण के निर्देश

कलेक्टर ने आबकारी विभाग को अफीम, डोडाचूरा और अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.बैठक में लंबित गांजा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूर्व से नष्टीकरण के लिए लंबित 206 गांजा प्रकरणों को अधिकृत समिति के माध्यम से शीघ्र नष्ट कराने के निर्देश दिए.समाज कल्याण विभाग को नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और युवाओं, विद्यार्थियों तथा नागरिकों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए.

मेडिकल स्टोर्स की होगी नियमित जांच

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग को बिना चिकित्सकीय पर्ची के नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर्स की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडिकल स्टोर्स की सरप्राइज जांच कर अनियमितता मिलने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया.
कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की भागीदारी और व्यापक जनजागरूकता से ही जिले को नशामुक्त बनाया जा सकता है.

MCB Collector Jandarshan
एमसीबी कलेक्टर जनदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

वहीं एमसीबी जिले की नवपदस्थ कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिलेभर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं. दूर-दराज के ग्रामीणों और शहरवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए. कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनदर्शन में मिले हर एक आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए.

जमीन, वन अधिकार और निर्माण कार्यों से जुड़े मामले पहुंचे

जनदर्शन में भरतपुर के सरपंच ने निर्माण कार्यों के लंबित भुगतान को लेकर आवेदन दिया, वहीं धोवाताल के सरपंच ने स्टाप डेम निरस्त होने संबंधी समस्या रखी. पैनारी के अशोक कुमार, रोझी के जगदीश प्रसाद कुजूर, मनेंद्रगढ़ के जगदीश प्रसाद केवट, बहरासी के बृजभान सिंह और लाल बहादुर, माड़ीसरई के अमर सिंह, बड़वाही के गोपी बैगा, घटई की सुमित्रा और उदकी के राम लखन ने भूमि विवादों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए. जनकपुर की लक्ष्मी ने पट्टे की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग रखी. वहीं रोशनी कंजिया, बहरासी के सोबरन, घटई की धनेसुआ बाई और उर्मिला ने वन अधिकार पत्र दिलाने की मांग की.

पेंशन और आवास मित्रों की समस्याएं भी पहुंचीं

बाला के सरपंच ने वन भूमि पट्टा धारक किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध नहीं होने की समस्या बताई. वहीं समस्त आवास मित्रों ने रुकी हुई प्रोत्साहन राशि जारी करने और खोंगापानी निवासी राम प्रसाद ने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई. मनेंद्रगढ़ निवासी आशीष राय ने परसगढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य करने की अनुमति देने संबंधी आवेदन दिया, जबकि शंकरगढ़ निवासी रामसजन ने पूर्व में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की.

अधिकारियों को मौके से ही कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कुछ मामलों में मौके से ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और कार्रवाई की स्थिति जानी. उन्होंने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

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