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ये खेत नहीं, रोड है..! कोरिया में अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण परेशान, धान रोपकर जताया विरोध

ये खेत नहीं, रोड है..! कोरिया में अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण परेशान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कीचड़ से लबालब भरी सड़क पर धान की रोपाई कर ग्रामीणों ने ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. दरसल कदमनारा से लवनापारा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य लगभग दो माह पहले शुरू किया गया था. ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने केवल 15 दिनों तक काम कराया और उसके बाद निर्माण कार्य बीच में ही छोड़कर चला गया. बरसात में पूरा मार्ग दलदल में बदल गया है. जगह-जगह पानी भर गया है और सड़क पर पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है.

सड़क बनी खेत से ज्यादा दलदल, धान रोपकर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: जिले में निर्माणाधीन सड़क ग्रामीणों के लिए राहत की जगह बड़ी परेशानी का कारण बन गई है. बरसात के मौसम में अधूरी छोड़ दी गई सड़क पूरी तरह कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुकी है. कदमनारा से लवनापारा तक बन रही इस सड़क की हालात इतनी खराब हो गई है कि ग्रामीणों ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए सड़क को ही धान का खेत बना दिया.

धान रोपकर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूली छात्र परेशान

ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 500 से अधिक लोगों का आवागमन होता है. यही सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है, लेकिन वर्तमान में यह सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है. दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं, पैदल चलना मुश्किल हो गया है और कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं.

सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है. बच्चे रोज़ कीचड़ और फिसलन भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर हैं. बारिश के दौरान कई बार बच्चे गिर जाते हैं और उनके कपड़े, किताबें तक खराब हो जाती हैं. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है.

कलेक्टर से की गई थी शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य सेवा पर भी असर

स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इस अधूरी सड़क का गंभीर असर पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार यदि गांव में कोई बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे में मरीजों को खाट या अन्य साधनों से उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है.

कलेक्टर से की गई थी शिकायत

ग्रामीणों ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर 12 जुलाई को कोरिया कलेक्टर को लिखित शिकायत भी दी गई थी. शिकायत में अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने और सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की गई थी. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.

कलेक्टर ने कहा- जल्द होगी कार्रवाई

इस पूरे मामले में कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच कराई जाएगी और संबंधित विभाग और ठेकेदार से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यदि निर्माण कार्य में लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार उचित कदम उठाए जाएंगे.

फिलहाल सड़क निर्माणाधीन है, कुछ कारणों से निर्माण कार्य रुक गया था. मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं और काम प्रगति पर है- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर कोरिया

आंदोलन की चेतावनी

प्रशासन और ठेकेदार की कथित लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने आखिरकार सड़क पर धान की रोपाई कर अपना विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो वे आगे भी आंदोलन करेंगे.