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सड़कों की बदहाली पर युवा कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन, कोरबा साकेत भवन घेरने निकले कार्यकर्ता, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका

कोसाबाड़ी से लेकर नगर पालिक निगम कार्यालय साकेत भवन तक लगाए गए थे बैरिकेड, तोड़ने के प्रयास में कांग्रेसियों की पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी

Youth Congress protest
सड़कों की बदहाली पर युवा कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: नगर निगम क्षेत्र में बदहाल सड़कों, जलभराव, टूटी नालियों और साफ-सफाई की बदतर व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया. आम आदमी पार्टी और कुछ जागरूक लोग भी प्रदर्शन में शामिल रहे. जबकि यूथ कांग्रेस के वर्तमान पदाधिकारी से लेकर कांग्रेस के एक गुट ने प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी थी.

कोरबा साकेत भवन घेरने निकले कार्यकर्ता, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास, जमकर झूमा झटकी

गुरुवार को ​तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रदर्शनकारी कोसाबाड़ी में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाज़ी करते हुए नगर निगम कार्यालय की ओर बढ़े. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही भारी बैरिकेडिंग की थी. पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच रस्साकशी और धक्का-मुक्की हुई. आंदोलनकारी नगर निगम के कार्यालय, साकेत भवन तक नहीं पहुंच सके. इसके पहले ही उन्हें रोका गया.

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कांग्रेसियों की पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नहीं दे पा रहे बुनियादी सुविधाएं

​प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता श्याम नारायण सोनी ने कहा कि नगर निगम के महापौर, स्थानीय विधायक और मंत्री जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील हो चुके हैं. अच्छी सड़कें, बेहतर नाली व्यवस्था, जलभराव से मुक्ति और साफ-सफाई आम नागरिकों का मौलिक अधिकार है.

जनता विभिन्न मदों में टैक्स चुकाती है, इसलिए शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन देना निगम का प्राथमिक दायित्व है. ​यदि खराब सड़कों और गड्ढों के कारण किसी नागरिक की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो नगर निगम के खिलाफ नियमानुसार भारी मुआवजे (कंपनसेशन) की मांग की जाएगी.

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नगर निगम क्षेत्र में बदहाल सड़कों, जलभराव को लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिट्टी लेकर प्रदर्शन करने वाले नेता गायब

नगर पालिका निगम कोरबा के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सत्ता थी. तब राजकिशोर प्रसाद मेयर हुआ करते थे इस दौरान भाजपा के हितानंद अग्रवाल निगम में नेता प्रतिपक्ष थे. तब खराब सड़कों विरोध प्रदर्शन कर भाजपा पार्षदों के साथ हितानंद अग्रवाल ने सड़क से गिट्टी उखाड़ कर मेयर के टेबल पर रख दिया था. कांग्रेस नेता अभय तिवारी ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस की सत्ता थी. तब गिट्टी लेकर राजनीति करने वाले नेता आज गायब हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि सड़क क्यों बदहाल हैं.

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन

मौके पर उपस्थित सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि युवा कांग्रेस के नेताओं ने आज सड़कों की समस्या को लेकर नगर पालिक निगम का घेराव किया था. मौके पर मौजूद निगम के अधिकारी और तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है. बैरिकेड तोड़ने का प्रयास भी किया गया था. लेकिन उन्हें निगम कार्यालय के पहले ही रोका गया. इस तरह से यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

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