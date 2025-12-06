ETV Bharat / state

पत्थर का जाता मारकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

कोरबा के कटघोरा क्षेत्र का मामला है. घटना के बाद रातभर कमरे में ही मृतक की लाश पड़ी रही.

कोरबा मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:24 AM IST

कोरबा: कटघोरा थाना क्षेत्र के वनांचल ग्राम तुमान में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है. गुरुवार देर रात यह घटना सामने आई है. पति पत्नी के बीच झगड़ा व मारपीट हुई थी. जिसके बाद पत्नी ने आत्मरक्षा में पत्थर के जाता (गेहूं व अन्य खाद्यान्न पीसने के काम आने वाला एक गोलाकार पत्थर) से पति के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

रात भर घर में ही पड़ी रही लाश

घटना के बाद रातभर कमरे में ही मृतक की लाश पड़ी रही. शुक्रवार सुबह गांव वालों को घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मृतक की पहचान 40 वर्षीय मनहरण यादव के रूप में हुई है, जबकि आरोपी 37 वर्षीय पत्नी कविता यादव है.

कोरबा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी पत्नी को अपनी कस्टडी में ले लिया है. आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. ग्रामीणों के अनुसार, शराब की लत के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था.

कोरबा पुलिस ने पति की हत्या की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी पत्नी गिरफ्तार, शराब के नशे में विवाद

एएसपी नीतिश ठाकुर ने बताया कि गांव तुमान में शराब के नशे में पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. बीती रात भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसके बाद पत्नी ने पति के सिर पर भारी चीज से वार किया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मौके पर पुलिस बल के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है. घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

शराब पीकर अक्सर पति करता था विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
