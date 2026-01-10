ETV Bharat / state

युवती से सामूहिक दुष्कर्म, डायल 112 का ड्राइवर भी शामिल, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में 3 फरार

कोरबा में एसईसीएल के एक मकान में युवती के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया. कोरबा पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोरबा गैंगरेप (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 10, 2026 at 10:32 AM IST

4 Min Read
कोरबा: बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है. जिसमें पुलिस की ओर से आम लोगों को दी जाने वाली इमरजेंसी सेवा डायल 112 के ड्राइवर(कांट्रेक्चुअल) की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसने दोस्तों के साथ मिलकर 8 जनवरी की रात एक युवती के साथ घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है. जानकारी है कि इस घटना को कुल 5 लोगों ने अंजाम दिया था. जिसमें से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है. जबकि तीन अब भी फरार हैं.

112 के कर्मचारी ने साथियों के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम

अब तक कि जानकारी के मुताबिक गैंगरेप की वारदात कोरबा के बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र की है. इस वारदात में डायल 112 वाहन में तैनात चालक का नाम प्रमुखता से सामने आया है. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है. हालांकि डायल 112 के चालक सीधे पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं होते, इन्हें वाहन चलाने के लिए ठेके पर रखा जाता है, जो कांट्रेक्चुअल होते हैं. लेकिन इनसे काम पुलिस द्वारा ही लिया जाता है.

इसी चालक ने अपने साथियों के साथ एसईसीएल के एक मकान में युवती को लाने के बाद उसके साथ हैवानियत की और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है. सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में 112 वाहन का चालक के साथ ही उसके 4 अन्य साथी शामिल थे. जो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गये हैं. युवती घटनास्थल पर किन परिस्थितियों में पहुंची थी? क्या वह आरोपियों में से किसी युवक की पूर्व परिचित है? या फिर उसे किडनैप कर यहां लाया गया था? यह सभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है. पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है.

पीड़ित ने घर पहुंचकर दी परियोजना को जानकारी

घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने परिजनों को बताया. जिसके बाद परिजनो ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. युवती के साथ हुए बदसलूकी के बाद आनन फानन में पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया. वहीं एफआईआर थाने में दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है.

दो आरोपियों को पकड़ा अन्य की तलाश जारी

दर्री सीएसपी विमल पाठक ने बताया कि बांकीमोंगरा थाने में गैंगरेप की घटना सामने आई है. यह 8 जनवरी की रात को घटित हुई है. इस मामले में अपराध दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष आरोपियों की तलाश जारी है. डायल 112 के चालक को भी पकड़ा गया है, जो कांट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं. घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है. घटना में शामिल फरार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

लगातार खाकी पर लगता दाग

गैंगरेप के मामले में डायल 112 के चालक का नाम सामने आया है. वह सीधे तौर पर पुलिस का कर्मचारी नहीं है, लेकिन पुलिस के लिए काम करता है. यह कोई पहला मामला नहीं है, जब जिले के पुलिसकर्मी जनता को परेशानी में डाल रहे हों. कुछ दिन पहले ही पसान थाने में ₹10000 और बकरे के बदले लड़की को अगवा करने के आरोपी को छोड़ दिया गया था. इसमें एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं.

इसके पहले सिविल लाइन थाना में एक महिला एएसआई ने दुष्कर्म पीड़िता से पैसे वसूले और इस मामले के आरोपी युवक से भी पैसे लेकर कोर्ट में पेश किए जाने वाले चालान से दुष्कर्म के सबूत हटा दिए. इस मामले में महिला एएसआई को एसपी ने सस्पेंड किया था. इसके बाद एसपी ऑफिस में ही चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ₹1000 की रिश्वत की मांग करने वाले एक पुलिसकर्मी को हाल में सस्पेंड किया गया है. लगातार इस तरह के मामलों से पुलिस की छवि धूमिल हुई है.

