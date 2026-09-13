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REEL का ये कैसा चस्का..! 'आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाना परिसर में ही महिला ने वीडिया बनाया, फिर मांगी माफी

थाना परिसर में डांस करते बनाई रील, पुलिस ने ढूंढ निकाला तो मांगी माफी, कहा- अब से नहीं होगी ऐसी गलती, राजकुमार शाह की रिपोर्ट

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थाना परिसर में ही महिला ने वीडिया बनाया, फिर मांगी माफी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 10:00 AM IST

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कोरबा: सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक्स की चाहत में अब लोग कानून हाथ में लेने से भी नहीं हिचक रहे हैं. कभी हथियार के साथ तो कभी ऐसी जगहों पर वीडियो बना रहे जो संवेदनशील हैं. ऐसा ही मामला कोरबा से सामने आया जहां एक महिला ने कोतवाली थाने के सामने एक गाने पर वीडियो बनाया है. ऊपर थाने का बोर्ड और नीचे महिला गाने के बोल गाते हुए कह रही है आज जेल होई, कल बेल होई. हालांकि महिला ने अब इसके लिए माफी भी मांगी है.

REEL का ये कैसा चस्का..! 'आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाना परिसर में वीडियो बनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोतवाली के ​संवेदना कक्ष के सामने बनाई रील

शहर की एक महिला कुछ दिन पहले किसी व्यक्तिगत शिकायत के सिलसिले में कोतवाली थाना पहुंची थी. हालांकि उसने थाने में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन थाना परिसर स्थित संवेदना कक्ष के सामने उसने भोजपुरी गाने पर एक इंस्टाग्राम रील शूट कर लिया. इस वीडियो को महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया, जो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

महिला तक पहुंची ​पुलिस

थाना परिसर में इस तरह का वीडियो बनाए जाने का मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया. तब पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया, कोतवाली पुलिस ने वीडियो बनाने वाली महिला के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है.

तत्काल ​डिलीट किया वीडियो

पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ के बाद महिला ने एक और वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार कर ली. उसने सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो उसने केवल मनोरंजन के लिए बनाया था, साथ ही लोगों से अपील की है कि वे इस वायरल हो रहे वीडियो को आगे शेयर न करें. पुलिस ने आरोपी महिला से बॉन्ड भरवाकर भविष्य में इस तरह की हरकत न करने की कड़ी हिदायत दी है.

रील वायरल होने पर महिला को ढूंढकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की कोई हरकत ना करें, वीडियो को डिलीट करते हुए एक माफीनामा भी जारी कराया गया है.- सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी

पुलिस की लोगों से भी अपील

इस विषय में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि महिला ने थाना परिसर में पिछले हफ्ते एक रील बनाया था, जिससे पूछने पर उसने इसे मनोरंजन के लिए बनाना बताया. उससे माफीनामा लिया गया है. लोगों से भी अपील है कि वह रील को अपने व्यक्तिगत मनोरंजन तक सीमित रखें, किसी भी ऐसे स्थान का दुरुपयोग ना करें. जो की प्रशासनिक या संवेदनशील है.

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