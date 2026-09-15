ETV Bharat / state

कोरबा के अंडरपास बने जनता के लिए सिरदर्द, एक प्रस्तावित तो दूसरे का अनोखा निर्माण

सुनालिया अंडरपास और कुचैना अंडरपास के जरिए कोरबा में जाम खत्म करने की बातें दावों तक सीमित होकर रह गई. राजकुमार शाह की रिपोर्ट

Korba Underpass
कोरबा अंडरपास (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2026 at 3:36 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: कोरबा की पहचान ऊर्जाधानी के तौर पर है, यहां से निकलने वाले कोयले और बिजली से देश का कई राज्य रोशन होते हैं. शहर के बीच से रेल लाइन गुजरती है. हर 15 मिनट से आधे घंटे में रेल के इंजन कोयले से लदी मालगाड़ी को लेकर क्रॉस करते हैं. इस दौरान रेलवे फाटक बंद होने से लंबा जाम लग जाता है, शहर की रफ्तार थम जाती है. इससे निजात दिलाने के लिए शहर में दो अंडरपास की परिकल्पना की गई. एक सुनालिया अंडरपास, दूसरा कुचैना अंडरपास, जिसमें से एक का निर्माण हो चुका है, दूसरा दो विभागों के बीच फंसा है.

अंडरपास बने मुसीबत

शहर के बीच सुनालिया अंडरपास की प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है, जो अब तक धरातल पर नहीं उतरी है. दो विभागों के बीच यह अंडरपास फंस गया है. वहीं कोयलांचल क्षेत्र(उपनगर) कुसमुंडा दीपका की लगभग 2 लाख की आबादी के लिए कुचैना में अंडरपास का निर्माण कर दिया गया है. इस अंडरपास का निर्माण इस तरह से किया गया कि 3 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक पानी भर जा रहा है. ज्यादा बारिश होने पर लोग यहां से आ जा नहीं सकते. ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम ही नहीं किया गया है.

कोरबा के अंडरपास बने जनता के लिए सिरदर्द (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुनालिया अंडरपास का काम 2 साल से अटका

पुराने शहर की शुरुआत टीपी नगर के बाद सुनालिया पुल से पावर हाउस रोड के जरिए होती है. कोरबा का यह पूरा इलाका व्यापार का केंद्र बिंदु है. बड़ा थोक व्यापार यही से होता है. पूर्व सांसद, पूर्व महापौर से लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान महापौर का निवास भी पुराने शहर में है. ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी तादात में लोग पुराने शहर आते हैं. रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए भी लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं. हर दिन बड़ी तादात में लोग यहां से सफर करते हैं.

पिछले कुछ सालों से इस स्थान पर जाम की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि वाहनों के पहिए सुनालिया पुल पर पहुंचते पहुंचते थम जाते हैं. यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है. खासतौर पर सुबह के समय जब मार्केट खुलता है और शाम 5 बजे के बाद वाहनों की गति यहां धीमी हो जाती है. छुट्टी वाले दिन और त्योहारी सीजन में तो लोग यहां घंटों फंस जाते हैं.

इसी जाम को खत्म करने और लोगों को परेशानी से मुक्त करने 2 साल पहले सुनालिया फाटक पर अंडरपास के निर्माण की योजना बनी. इसके लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई, जिसकी नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी की सेतु निगम है. अक्टूबर 2024 में अंडरपास के निर्माण के लिए मकानों को तोड़ा गया. 3 करोड़ 30 लाख रुपये का मुआवजा बांटा गया. लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद भी अंडरपास का काम शुरू नहीं हो सका. अंडरपास की प्रक्रिया अभी फाइलों में फंसी हुई है.

Korba Underpass
कोरबा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेलवे और नगर निगम के बीच फंसा अंडरपास

जानकारी के अनुसार रेलवे ने इस फाटक से अपने नेटवर्किंग और केबलिंग को हटा लिया है, यह काम पूर्ण हो चुका है. रेलवे लाइन के पास से नगर निगम की पाइपलाइन गुजर रही है, जिसे शिफ्ट किया जाना है. नगर निगम का कहना है कि इसके लिए रेलवे से अनुमति नहीं मिल रही है, जबकि रेलवे का कहना है कि सारी अनुमति दी जा चुकी है. एक सर्वे का काम शेष है, जो टेंडर जारी होने और वर्क ऑर्डर करने के बाद भी किया जा सकता है. अब राज्य शासन को काम आगे बढ़ाना है. इसमें 50-50 फ़ीसदी की हिस्सेदारी राज्य शासन और रेलवे की है. दो विभागों में सामंजस्य की कमी की वजह से अंडरपास की प्रक्रिया फंसी हुई है. अंडरपास की कुल लागत 30 करोड़ रुपए है.

Korba Underpass
कुचैना अंडरपास बनने के बाद भी मुसीबत नहीं हुई खत्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेल और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है. दोनों का आधा आधा फंड लगा है. एक दो पाइप लाइन्स पर काम चल रहा है. उम्मीद है कि राज्य सरकार डेढ़ से 2 महीने के अंदर टेंडर निकालेगी -राकेश रंजन, डीआरएम, SECR, बिलासपुर

8 से 10 दिन में शुरू हो जाएगा सुनालिया अंडरपास का काम

कोरबा विधायक और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि सुनालिया अंडरपास शहर की एक बड़ी जरूरत है. इसकी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है. जो भी प्रक्रिया चल रही थी, इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है. टेंडर की प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लिया गया है.

रेलवे का केबल हटाने का काम पूरा हो गया है. कलेक्टर से बात हुई है. उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि आने वाले 8-10 दिनों के भीतर ही सुनालिया अंडरपास का काम शुरू कर दिया जाएगा-कैबिनेट मंत्री, लखनलाल देवांगन

कुचैना अंडरपास में तकनीकी खामी, भर रहा है पानी

कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा में कुचैना अंडरपास का निर्माण रेलवे ने किया है. इस अंडरपास को रेलवे की सहायक कंपनी इरकॉन और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड के क्वॉलिफाइड इंजीनियर्स ने मिलकर तैयार किया है. लेकिन ये अंडरपास बारिश के मौसम में स्वीमिंग पूल में तब्दील हो जाता है. यानी जिस अंडरपास को बारिश के दौरान यातायात सुगमता के लिए बनाया गया है, वो खुद लोगों के आवागमन के बीच सबसे बड़ा बाधा बन चुका है.

Korba Underpass
कोरबा से पूरे देश को पहुंचता है कोयला (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुचैना अंडरपास कोयलांचल क्षेत्र दीपका और आसपास के इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यह जिला मुख्यालय सहित कुसमुंडा से दीपका क्षेत्र के लगभग 2 लाख की आबादी को जोड़ता है. इस अंडरपास में पानी भर जाने या कट जाने का मतलब यह होगा कि पूरा का पूरा क्षेत्र जिला मुख्यालय से कट चुका है. खासतौर पर इमरजेंसी स्थिति में हालात और नाजुक बन रही है. पूर्व में दीपका क्षेत्र की ओर सफर करने के लिए जो सड़क थी, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, आम लोगों के आवागमन के लिए अब यही एकमात्र विकल्प है.

जिस कंपनी ने अंडरपास बनाया है, उनसे बात हुई है, पूरी उम्मीद है कि खामी को जल्द दूर किया जाएगा -राकेश रंजन, डीआरएम, दपुमरे, बिलासपुर

गेवरा पेंड्रा रोड रेल परियोजना का हिस्सा

कुचैना अंडरपास रेलवे की छत्तीसगढ़ में महत्वाकांक्षी रेल परियोजना गेवरा रोड-पेंड्रा रोड का हिस्सा है. इस रेल परियोजना की लंबाई गेवरा से पेंड्रा रोड तक कुल 135 किलोमीटर है. इस रेल कॉरिडोर का 90 फीसदी काम लगभग पूरा हो चुका है. अनुमानित लागत 5000 करोड़ रुपए से अधिक है. कुचैना अंडरपास इस परियोजना का हिस्सा है. अंडर पास में ड्रेनेज सिस्टम का ठीक तरह से इंतजाम नहीं किया गया है. इंजीनियर कहते हैं कि जब निर्माण हो रहा था तब पता नहीं था कि बरसात का पानी इतनी ज्यादा मात्रा में यहां जमा हो जाएगा.

देश का पहला पेस्ट फिल प्रोजेक्ट सिंघाली कोयला खदान, 84 लाख टन कोयले का भंडार, 25 साल तक कोयला उत्पादन करने की योजना
तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर 100 फीट का गणेश पंडाल, पार्वती परमेश्वर के साथ पधारे कचहरी चौक के राजा
Explainer: भूजल संकट से बाहर निकला छत्तीसगढ़, अब 2030 तक पूर्ण जल सुरक्षा का लक्ष्य, जानिए आंकड़े, उपाय और विशेषज्ञ की राय

TAGGED:

KORBA UNDERPASS
कोरबा अंडरपास
JAM IN KORBA CITY
कोरबा जाम
KORBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.