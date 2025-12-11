ETV Bharat / state

कोरबा में ट्रिपल मर्डर, स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या, तंत्र क्रिया के दौरान हुई घटना !

कोरबा : बीती रात शहर के मशहूर स्क्रैप व्यापारी अशरफ मेमन सहित तीन लोगों की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई है. अशरफ के साथ एक स्थानीय युवक और एक बिलासपुर के युवक की हत्या की गई है. अशरफ के अलावा अन्य दो मृतकों की पूरी तरह पहचान नहीं हो सकी है. सूचना है कि इस निर्मम हत्या के मामले में तीन लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिया है.

यह सनसनीखेज घटना कोरबा शहर के निकट उरगा थाना के कुदरीपारा में हई है. जहां मृतक अशरफ का एक स्क्रैप यार्ड(फार्म हाउस) है. चर्चा है कि रात को वहां 8-10 लोग इकट्ठे हुए थे. कथित तौर पर कुछ तंत्र-मंत्र क्रिया की जा रही थी. इसी दौरान आपस में ही कुछ विवाद हुआ, अशरफ के करीब रिश्तेदार भी यार्ड के बाहर मौजूद थे. षड्यंत्र रचे जाने की भी चर्चा है.

कोरबा में स्क्रैप कारोबारी की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा पुलिस कर रही ट्रिपल मर्डर की जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा पुलिस कर रही जांच

फिलहाल शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

तीन शव मिले हैं. जहरखुरानी हुआ है करके पता चला है. दो मृतक कोरबा के हैं एक दुर्ग का है. जांच की जा रही है. जो लोग साथ में थे उनसे पूछताछ की जा रही है.-भूषण एक्का, कोरबा सीएसपी

मृतक अशरफ मेमन जिले में लंबे समय से अवैध कबाड़ के कारोबार में लिप्त रहा है. जिनके ऊंचे कॉन्टेक्ट्स भी थे. अशरफ पर हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. इन दिनों अशरफ मुख्य रूप से राखड़ परिवहन का कारोबार कर रहा था.