ETV Bharat / state

कोरबा में पैसों की बारिश के लिए तंत्र मंत्र, 24 साल का बैगा एक एक कर लोगों को बुला रहा था कमरे के भीतर, चौथे ने किया विरोध, जानिए खौफनाक कहानी

कुदरी गांव के फार्म हाउस में बैगा ने 3 लोगों की जान ले ली. पुलिस ने बैगा सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है.

KORBA TRIPLE MURDER
कोरबा ट्रिपल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 8:21 AM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 8:39 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: तंत्र मंत्र के कथित खेल में तीन लोगों के मौत हो गई है. उनकी हत्या कर दी गयी है! इस ट्रिपल मर्डर की खबर से गुरुवार की सुबह पूरा शहर दहल उठा. कोरबा शहर के चर्चित कबाड़ कारोबारी अशरफ मेमन की इस घटना में मौत हो गई है. यह वारदात शहर के करीब उरगा थाना क्षेत्र के गांव कुदरी के फार्म हाउस में घटी है. जहां कथित तौर पर तंत्र क्रिया के दौरान तीन लोगों की मौत हुई है.

स्क्रैप कारोबारी अशरफ के अलावा दो और लोगों की मौत हुई है. शहर के तुलसी नगर निवासी सुरेश साहू और बिलासपुर के समीप स्थित बलौदा के नीतीश रात्रे की मौत हुई है. सभी शादीशुदा और बाल बच्चे वाले हैं. अशरफ के बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है जबकि अन्य मृतक भी 40 से 45 वर्ष के बीच के हैं. इस वारदात के पीछे की जो पूरी कहानी सामने आ रही है. वह बेहद रोमांचक और अविश्वसनीय भी है.

कोरबा ट्रिपल मर्डर की खौफनाक कहानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके पर मौजूद बैगा के साथी, मृतक की पत्नी और पुलिस के साथ जांच के दौरान मौजूद रहे ग्रामीणों के अनुसार यह तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं कि बिलासपुर से एक 24 साल के तांत्रिक युवक ने तंत्र क्रिया के दौरान तीनों की जान ले ली. झरण विधि से पैसों की बरसात जैसे अंधविश्वास की बात और भरोसा कर अन्य लोगों ने भी इरादतन या गैर इरादतन बैगा का साथ दिया. वह तो भला हो चौथे व्यक्ति का, जिसने इस विधि का विरोध किया और बच निकला. उसके साथ ही अन्य लोग भी जान गंवाने से बच गए. तीन लोगों की बेहोशी या संभवत: मौत होने के बाद यदि चौथे व्यक्ति ने इस विधि का साथ दिया होता. तो मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती थी.

KORBA TRIPLE MURDER
कोरबा के कुदरी में ट्रिपल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)

6 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ

बुधवार की रात को इस वारदात की जानकारी तब सामने आयी, जब आधी रात को 3 मृतकों को शहर के कोसाबाड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया. तीनों मृत अवस्था में अस्पताल लाये गए थे, साथ मे कुछ घायल भी थे. पुलिस अस्पताल पहुंची तब यह मामला खुला. इसके बाद पुलिस ने कुदरी से ही 6 लोगों को हिरासत में लिया है. इस वारदात का मुख्य आरोपी 24 साल का युवक और मुख्य तांत्रिक आशीष दास शामिल है. जिसके साथ केशव सूर्यवंशी(54 वर्ष), राजेन्द्र, भागवत सहित और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं. जिनकी कुल संख्या 6 है.

KORBA TRIPLE MURDER
कोरबा पुलिस कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा पुलिस ने सीन किया रीक्रिएट

गुरुवार को पूरे दिन जांच पड़ताल चली. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृतकों के पोस्टमॉर्टम से लेकर मौक ए वारदात तक पुलिस सक्रिय रही. कुदरी स्थित फार्म हाउस में सभी छह आरोपियों को लाकर पुलिस ने पूरी वारदात का सीन रीक्रिएट किया. सभी 6 लोगों से एक-एक कर पूछताछ की गयी. इस बात की जांच हुई कु बुधवार की रात को ऐसा क्या हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हुई.

चौकीदार का बयान

कुदरी स्थित यार्ड में चौकीदारी का काम करने वाले ज्योति प्रकाश बंजारे ने बताया कि बुधवार शाम को दो बाइक और एक कार में 8,9 लोग कुदरी के यार्ड में आये थे. मुझसे चाबी मांगी, इसके बाद मैंने अपने मालिक से बात की और फिर उन्हें चाबी दे दी. इसके बाद यार्ड में मौजूद लोगों ने मुझे कहा कि फोन करने के बाद डेढ़ घंटे बाद आना. डेढ़ घंटे बाद यहां मुझे अशरफ का बेटा अदनान खड़ा मिला. उसे मैं पहचानता हूं, इसके बाद मैं वहां से चला गया, उसने मुझे यह भी कहा कि फोन करेंगे. गेट के बाहर में सिर्फ दो लोग खड़े थे. लेकिन जब चाबी लेने आए थे, तब 8,9 लोगों को मैंने देखा था. इसके बाद मुझे सुबह 4 बजे पता चला कि यहां पर तीन लोगों की मौत हुई है. रात भर में किसी ने मुझे फोन नहीं किया, इसलिए मैं यहां नहीं आया था.

KORBA TRIPLE MURDER
कोरबा पुलिस ने शाम को सीन किया रीक्रिएट (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूर्व सरपंच ने बताई तंत्र विद्या की पूरी कहानी

पूर्व सरपंच खिलावन सिंह मरकाम ने ईटीवी भारत को बताया "जांच के दौरान जब सभी 6 आरोपियों को मौके पर लाया गया था तब पुलिस ने हमें भी बुलाया था. तांत्रिक एक 24 साल का लड़का है, जिसका नाम आशीष दास है. वह बिलासपुर के आसपास का निवासी है. उससे पूछताछ के दौरान पुलिस ने सवाल किया तब हमें भी इस बात का पता चला कि यहां तंत्र विद्या की जा रही थी. तांत्रिक ने बताया कि वह एक-एक कर लोगों को कमरे के भीतर बुला रहा था. कमरे के भीतर नींबू, नारियल, रस्सी और अन्य सामग्री रखी हुई थी. वह एक व्यक्ति को जमीन पर बिठाकर उसके हाथ में नारियल पकड़ा देता था और इसके बाद गले में रस्सी लपेटी गई थी. रस्सी का एक सिरा दीवार से बंधा हुआ था और दूसरा सिरा कमरे के बाहर था. जहां कुछ लोग खड़े थे, जो रस्सी को खींच रहे थे. यही रस्सी तंत्र क्रिया में बैठे व्यक्ति के गले में बंधी थी इसी से नारियल भी बंधा हुआ था और रस्सी खींचने के कारण ही लोगों की मौत हुई है."

पूर्व सरपंच ने आगे बताया "तांत्रिक ने बताया कि यह एक तंत्र क्रिया है जिसे झरण कहा जाता है. इसमें गले में फंदा बनाकर रस्सी खींचने से पैसों की बरसात होती है. एक-एक कर इसी तरह तीन लोगों को बुलाया गया. जिससे उनकी मौत हुई है. यह अंधविश्वास का खेल है, आजकल के जमाने में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, दुखद घटना है."

एक-एक कर सभी को बुलाने वाला था तांत्रिक

मौके पर मौजूद और पुलिस के साथ जांच में सक्रिय सरपंच पति धन सिंह ने बताया "हमने अंदर देखा कि वहां पर नींबू नारियल और तंत्र विधि के सामान रखे हुए थे. पुलिस की जांच के दौरान मैं भी वहां मौजूद था. तांत्रिक ने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने झरण क्रिया करने के लिए लोगों के गले में रस्सी बांधी और एक सिरा कमरे के बाहर खड़े लोगों को खींचने को कहा. जिससे उनकी मौत होती चली गई, वह एक-एक कर और लोगों को भी इस क्रिया के लिए कमरे के भीतर बुलाने वाला था. लेकिन चौथे व्यक्ति ने इसका विरोध किया. जिसका नाम भागवत है. उसने कहा कि तीन लोगों की मौत हो चुकी है, वह बेहोश पड़े हुए हैं. इसलिए वह इस क्रिया के विरोध में आ गया. तब हो हल्ला होने लगा तब जो बेहोश थे या मर चुके थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

5 लाख को करोड़ों में बदलने की थी प्लानिंग

तांत्रिक के साथ बिलासपुर से कोरबा पहुंचे अश्वनी कुर्रे अस्पताल में भर्ती है. जिसने बताया "मुझे तांत्रिक और एक पहचान के वृद्ध ने यहां आने को कहा था, बताया था कि कोरबा में तंत्र विद्या करनी है और दो-तीन लाख रुपए तुम्हें भी मिल जाएंगे. जिन लोगों ने तंत्र विद्या की प्लानिंग की थी, वह 5 लाख रुपये लेकर यहां पहुंचे थे. उन्हें बताया गया था कि यह करोड़ों में बदल जाएंगे. तांत्रिक, यार्ड में कमरे के भीतर तंत्र क्रिया कर रहा था. मैं बाहर था रस्सी को पकड़ रहा था. लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे हम लोग बाहर से रस्सी को खींच रहे थे रस्सी को पकड़े हुए थे. जब काफी देर हो गई और रात के 10:00 बज गए तब हम अंदर गए और देखा कि वहां तीन लोग बेहोश पड़े हुए हैं. हमने तांत्रिक से पूछा भी की काफी देर हो गई यह लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं. तब तांत्रिक ने जवाब दिया कि मंत्र की वजह से यह लोग बेहोश हैं. जल्द ही होश में आ जाएंगे. मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन वह नहीं उठे. तीन लोगों की मौत हो गई. सभी को अस्पताल लाया गया." सिर में चोट के प्रश्न पर अश्विनी ने बताया कि जो मृतक के पुत्र हैं, वह भी मौके पर मौजूद थे, उन लोगों ने घटना के बाद मारपीट की है, जिससे यह चोट आई है.

मृतक की पत्नी ने कहा 5 लाख रुपये लेकर गए थे पति

कथित तौर पर तंत्र क्रिया में कुल तीन लोगों की मौत हुई है. इसमें से एक व्यक्ति शहर के तुलसी नगर निवासी सुरेश साहू भी शामिल है. सुरेश की पत्नी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची जो पति की मृत्यु से काफी व्यथित थी. उन्होंने बताया "बुधवार की दोपहर को पति घर से निकले थे. शहर के मुड़ापार निवासी भागवत उन्हें लेने आया था. सामान्य तौर पर वह घर लौट आते हैं, लेकिन काफी देर तक फोन करने के बाद भी वह घर नहीं लौटे. इसके बाद सीधे रात के 2:00 बजे भागवत घर लेने आए और बताया कि पति की तबीयत खराब है. जिसके बाद मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है."

मृतक की पत्नी ने यह भी बताया कि बिलासपुर निवासी कुछ बैगा पिछले कुछ दिनों से लगातार पति को फोन कर ब्लैकमेल कर रहे थे वह पैसे मांग रहे थे और बोल रहे थे कि कुछ क्रिया करनी है. जिसके लिए पैसों की जरूरत है. इसके बाद पति ₹500000 लेकर मौके के लिए रवाना हुए थे. वो पैसे कहां है, यह भी मुझे नहीं पता. पति घर से एसबीआई का पासबुक लेकर निकले थे.

इस पूरी वारदात में गुरुवार को पूरा दिन पुलिस ने जांच की है. हालांकि पुलिस की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया. सिर्फ इतना कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला जहरखुरानी का लग रहा है. एडिशनल एसपी नीतिश ठाकुर मौका ए वारदात पर मौजूद थे. जिन्होंने बताया कि जांच की गई है. जल्द ही मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाएगा. मृतक की पत्नी हो या फिर बैगा के साथ आए उनके साथी, सभी ने तंत्र क्रिया के दौरान मौत की बातें कहीं है. जिले में यह मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है.

कोरबा में ट्रिपल मर्डर, स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या, तंत्र क्रिया के दौरान हुई घटना !
धमतरी पुलिस ने किया कत्ल का खुलासा, हत्याकांड में विधि से संघर्षरत बालक शामिल
कबीर कुटी विवाद ने पकड़ा तूल, बैनर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग, कबीर पंथ के सैकड़ों लोग पहुंचे कवर्धा SP कार्यालय
Last Updated : December 12, 2025 at 8:39 AM IST

TAGGED:

पैसों की बारिश के लिए तंत्र मंत्र
TANTRA MANTRA FOR MONEY
KORBA BREAKING
MURDER IN FARM HOUSE
KORBA TRIPLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.