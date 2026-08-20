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क्या मंत्री को अंधेरे में रख रहे अधिकारी? कोरबा में पेड़ कटाई की जानकारी नहीं, केदार कश्यप बोले- जानकरी लेंगे, होगी सख्त कार्रवाई

क्या मंत्री को अंधेरे में रख रहे अधिकारी? कोरबा में पेड़ कटाई की जानकारी नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

वनमंत्री कश्यप ने कहा है कि कोरबा में हमने एक दो हाथी प्रभावित ग्रामों का दौरा किया है. जहां हाथियों का मूवमेंट है, वहां गज संकेत एप से काफी अच्छे परिणाम मिले हैं. यह कम्युनिकेशन का एक बेहद अच्छा माध्यम बन गया है. जिससे ग्रामीणों को हाथियों के मूवमेंट की सूचना तत्काल मिल रही है. जिसके कारण ही इसे पूरे राज्य में अब लागू कर दिया गया है. हाथी मानव द्वंद्व को कम करने के लिए हम लगातार नवाचार कर रहे हैं. पिछले कुछ समय में मृत्युदर में 50 से 60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

कोरबा दौरे के दौरान वन मंत्री ने पर्यटन, हाथी मानव द्वंद समेत कई मुद्दों पर बात रखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवालों के बीच सीसीएफ बिलासपुर मनोज कुमार पांडेय से पूछा कि "इन सब की जानकारी आपको है क्या? आपको जानकारी क्यों नहीं है? इन सभी की जानकारी मुझे पेश करिए". मंत्री ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि शिकायतें सही पाई गई, तो जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी. वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष ही मंत्री ने कड़े तेवर दिखाए.

कोरबा: वन मंत्री केदार कश्यप गुरुवार को कोरबा के दौरे पर रहे. टीपी नगर स्थित अशोक वाटिका में पौधारोपण कार्यक्रम के बाद वन मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की, इस दौरान कोरबा वन मंडल में लकड़ी तस्करी, वनभूमि पर अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की.

अवैध पेड़ कटाई पर अधिकारियों को फटकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन के लिए कार्य योजना

वन मंत्री ने कहा कि फुटका पहाड़ पर हम जा रहे हैं. वहां पर्यटन और अन्य बिंदुओं पर संभावनाएं देखेंगे. वहां क्या बेहतर किया जा सकता है. पर्यटन की दिशा में काम करेंगे. कैसे उनके लिए सुविधाएं विकसित कर सकते हैं. इसके लिए विभागों को कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है.

कल मैं बुका में रुका था, जो की एक अच्छा डेस्टिनेशन है. सतरेंगा भी काफी अच्छी जगह है. इन दोनों जगह पर हम पर्यटकों को और कैसे बुला सकते हैं इस पर योजना बन रही है- केदार कश्यप, वन मंत्री

कोरबा दौरे पर वन मंत्री केदार कश्यप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'कांग्रेसी मंच पर बैठकर करें चर्चा'

कोल ब्लॉक के लिए पेड़ कटाई के प्रश्न पर वन मंत्री ने कहा कि इसके लिए जो प्रावधान है और जो नियम हैं. उनके अनुसार ही पेड़ों की कटाई की गई है. सभी चीजों की स्वीकृति कांग्रेस शासन काल में मिली थी. पूर्व में कांग्रेसियों ने कहा था कि बंदूक के सामने खड़े होकर पेड़ों की कटाई रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ. इन सब पर जब चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी. मंच पर आ जाएं, आमने-सामने बैठकर अपनी बातें रखें और तब मैं भी अपनी बातें रखूंगा.

अवैध पेड़ कटाई पर जानकारी लेने की बात

मंत्री से जब सवाल किया गया कि शिकायतों और पत्राचार के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने मौके पर ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी मांगी. गोलमोल जवाब पर मंत्री ने नाराजगी जताई और पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि लकड़ी तस्करी, वनभूमि पर अतिक्रमण या किसी भी अवैध गतिविधि को संरक्षण देने का मामला गंभीर है. जांच में शिकायतें सही पाई गईं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोरबा दौरे पर वन मंत्री केदार कश्यप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

कुछ समय पहले सीएसईबी कॉलोनी कोरबा (पूर्व) से काटी गई साल की लकड़ी को वन विभाग के डिपो में जमा करने के बजाय अभनपुर रायपुर भेजे जाने का मामला सुर्खियों में रहा था. जिसमें एक लकड़ी तस्कर और वन विभाग के अधिकारियों की आपसी सांठ गांठ की चर्चा थी. लकड़ी तस्कर के विरुद्ध जिले के सिविल लाइन थाना में एफआईआर भी दर्ज है. जबकि विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

इसी तरह बालको रेंज में अवैध पेड़ों की कटाई और वनभूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर रेंजर जयंत सरकार पर गंभीर आरोप लगे थे. उद्योग मंत्री लखनलाल देवांनग ने भी वन मंत्री को पत्र लिखकर रेंजर जयंत सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतों की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने पत्र लिखा था. इस बात की जानकारी भी मंत्री को नहीं थी. उन्होंने ऑन कैमरा ही अधिकारियों से पूछा कि यह मामला क्या है, इसकी जानकारी आपको क्यों नहीं है?

गंभीर मामलों की जानकारी भी मंत्री तक नहीं पहुंचाई जा रही है. इस बात से मंत्री थोड़े नाराज दिखे और जांच कर ठोस कार्रवाई के बाद भी कही. उन्होंने अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली जाएगी. PCCF अरुण पांडेय को भी पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.