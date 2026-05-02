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कोरबा में क्रिटिकल केयर ट्रामा सेंटर की परिकल्पना डेढ़ दशक बाद भी अधूरी, न्यूरो और कार्डियो विभाग का अस्तित्व ही नहीं

इसके बाद कोरोना काल में इस बिल्डिंग को कोविड सेंटर के तौर पर संचालित किया गया. इसके बाद कोरबा जिले में जब मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आया. तब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया है. फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मौजूद ट्रामा सेंटर बिल्डिंग को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द कर दिया गया है. जहां ग्राउंड फ्लोर पर सामान्य मरीज़ तो फर्स्ट फ्लोर पर पीडियाट्रिक वार्ड संचालित किया जा रहा है. अब भी कोरबा में क्रिटिकल केयर यूनिट की परिकल्पना साकार अधूरी है.

औद्योगिक उपक्रमों के सहयोग से इस नए बिल्डिंग का निर्माण हुआ था. यह परिकल्पना की गई थी कि सड़क हादसों या औद्योगिक हादसों के शिकार गंभीर मरीजों को ठोस इलाज मिल सके. महानगरों में रेफरल की परंपरा पर लगाम लगाया जा सके. यहां 50 बेड का क्रिटिकल केयर ट्रामा सेंटर अस्पताल का संचालन किया जाएगा. पीपीपी मॉडल के तहत कुछ निजी संस्थाओं के सहयोग से कुछ दिनों तक सीमित सुविधाओं के तहत इसका संचालन हुआ भी लेकिन बात नहीं बनी.

कोरबा: औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा जिले में 8 करोड़ की लागत से ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया था. मंशा यह थी कि इसे गंभीर अवस्था में लाये गए मरीजों के लिए एक फुल फ्लैश ट्रामा सेंटर के तौर पर संचालित किया जाए. 2011 में बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण हुआ था. लेकिन यह परिकल्पना डेढ़ दशक बाद भी पूर्ण नहीं हो सकी है.

कार्डियो और न्यूरो विभाग की स्थापना ही नहीं हो सकी

मेडिकल कॉलेज अस्पताल तो कोरबा जिले को मिल गया. लेकिन यहां न्यूरो और कार्डियो विभाग की स्थापना नहीं हो सकी है. 2011 में जब ट्रामा सेंटर का निर्माण पूर्ण किया था. तब इसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह संचालित करने की योजना थी. लेकिन वह परिकल्पना आज भी अधूरी है. आज दिनांक तक भी आपातकाल मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था कोरबा जिले में नहीं की जा सकी है. आपातकाल मरीज के लिए न्यूरो और कार्डियो दोनों ही विभाग बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं. लेकिन कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ना तो इसका कोई विशेषज्ञ है, ना ही इन दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े विभागों की स्थापना ही यहां हो सकी है.

औद्योगिक जिला होने के कारण सड़क हादसों का ग्राफ अक्सर बढ़ा हुआ रहता है. सर में चोट लग जाने के कारण अधिकतर मौतें होती हैं. ऐसे में न्यूरो सर्जन के मौजूद नहीं होने से मरीजों को बिलासपुर या रायपुर रेफर करना पड़ता है, कई बार इसमें काफी समय बर्बाद होता है और मरीज की जान चली जाती है. इसी तरह हृदय रोग से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए भी कोई व्यवस्था जिले में नहीं है. इस तरह की किसी भी परिस्थिति का समाधान करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है. मरीजों को सीधा रेफर किया जाता है या फिर निजी अस्पताल के चक्कर में पड़कर लोग अपने जीवन भर की पूंजी गंवा देते हैं.

न्यूरो और कार्डियो विभाग का अस्तित्व ही नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चार मंजिला क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जारी

ट्रामा सेंटर की परिकल्पना जरूर पूर्ण नहीं हो सकी है. लेकिन केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में, जो कि पहले जिला अस्पताल हुआ करता था. वहां एक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जारी है. इसके दो फ्लोर का निर्माण हुआ है. कुल 4 फ्लोर का निर्माण हो रहा है. यह पूरी तरह से क्रिटिकल केयर यूनिट के तौर पर संचालित किया जाएगा. लेकिन फिलहाल इसके निर्माण में देरी है. फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूरे परिसर को मिलाकर 400 बेड हैं. जिसमें सामान्य, इमरजेंसी सभी तरह के मरीज शामिल हैं.

क्रिटिकल केयर के 20 बेड मौजूद

इस विषय में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ गोपाल सिंह कंवर का कहना है कि ट्रामा सेंटर की जो पुरानी बिल्डिंग थी. वह मेडिकल कॉलेज के अधीन आ चुकी है. इसमें हम अपने अस्पताल संचालित कर रहे हैं. हमारा जो इमरजेंसी वार्ड है, उसके सामने क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है. जिसके दो फ्लोर बन चुके हैं, दो फ्लोर और बनाया जाना है.

ऐसा भी नहीं है कि हम क्रिटिकल केयर के लिए मरीजों को सुविधा नहीं देते. हमारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट के तौर पर 20 बेड मौजूद हैं. आवश्यकता पड़ने पर इन मरीजों को आईसीयू में भी शिफ्ट किया जाता है, न्यूरो और कार्डियो विभाग अभी हमारे पास नहीं है. हमने शासन से डिमांड की है. स्वीकृति मिल जाने पर विशेषज्ञ मिलेंगे.- डॉ गोपाल सिंह कर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज

मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे डॉक्टर गोपाल सिंह करने ना कहा कि फिलहाल हमारे पास न्यूरो और कार्डियो के विशेषज्ञ नहीं है. हालांकि ऑर्थो के विशेषज्ञ हमारे पास हैं. इमरजेंसी और हादसों के दौरान लाये गए मरीजों को जितना हो सके उतनी सुविधा हम प्रदान करते हैं.