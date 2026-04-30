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ISRO की यात्रा पर कोरबा का बेटा सार्थक, युविका प्रोग्राम में चयन, सीखेंगे रॉकेट साइंस की बारिकियां

यह ट्राइबल बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय है, जहां एसटी वर्ग से आने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है. कक्षा 9वी में रहते हुए सार्थक ने इस तैयारी की थी. फिलहाल सार्थक दसवीं कक्षा का छात्र है.सार्थक के चयन से पूरे विद्यालय में हर्ष का माहौल है. यह प्रोग्राम इसरो का एक खास कार्यक्रम है. जिसके तहत देश भर से 350 छात्रों को चयन किया जाता है. जिन्हें इसरो में दो हफ्तों का प्रशिक्षण दिया जाता है. सभी चयनित बच्चे इसरो के बेसिक नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे.

कोरबा : इसरो (ISRO) के युविका-2026 (युवा विज्ञानी कार्यक्रम) के लिए जिले के पीएमश्री एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय के छात्र का चयन सार्थक कंवर का चयन हुआ है. छत्तीसगढ़ से कुल 14 छात्रों का इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के लिए चयन किया गया है. जिसमें सार्थक कोरबा जिले से अकेला छात्र है. एकलव्य विद्यालय जिले के छूरी में संचालित है.

जानिए कैसे सार्थक का हुआ चयन ?

डॉ असद अहमद, प्राचार्य, पीएमश्री एकलव्य विद्यालय, छूरी का कहना है कि युविका 2026 कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय के छात्र सार्थक का चयन हुआ है. यह पूरे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है. कोरबा और छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष का विषय है कि एकलव्य विद्यालय से एक छात्र का इस प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है.

कोरबा के छात्र सार्थक को इसरो से बुलावा (ETV BHARAT)

बेसिकली यह कार्यक्रम इसरो द्वारा चलाया जाता है. जिसमें देशभर से चयनित बच्चों को दो हफ्तों का प्रशिक्षण दिया जाता है. इस खास कार्यक्रम के लिए देश भर के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है. जिसमें ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं अन्य गतिविधियों के आधार पर ओवरऑल एक मेरिट सूची तैयार होती है. जिसके बाद बच्चे का चयन होता है- डॉ असद अहमद, प्राचार्य, पीएमश्री एकलव्य विद्यालय, छूरी

प्राचार्य डॉ असद अहमद ने आगे बताया कि हमारे विद्यालय से 10 बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था.जिसमें से सार्थक अकेला है. जिसका इस कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है, दो हफ्तों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का खर्च भी इसरो द्वारा ही वहन किया जाता है, आने, जाने, रहने और प्रशिक्षण तक की पूरी जिम्मेदारी इसरो की होगी. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद छात्र का सर्वांगीण विकास होगा.

इसरो के लिए सार्थक का चयन (ETV BHARAT)

इसरो के प्रोग्राम में चयन होने से खुशी

इसरो के युविका कार्यक्रम में चयन होने पर छात्र सार्थक ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि मैंने नौवीं कक्षा में रहते हुए कार्यक्रम की तैयारी की थी. शिक्षकों के द्वारा ही मुझे इसके विषय में जानकारी प्रदान की गई थी. काफी मेहनत के बाद ऑनलाइन एग्जाम दिया. जिसके बाद मेरा चयन हुआ है. दो हफ्तों के लिए इसरो में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा. जिसमें नई चीजों को सीखने का अवसर मिलेगा.

मुझे इसरो में रॉकेट साइंस के बेसिक नियमों से अवगत कराया जाएगा. रॉकेट लॉन्च कैसे किया जाता है, इसे करीब से देखने का मौका मिलेगा- सार्थक, इसरो के युविका कार्यक्रम में चयनित छात्र

क्या है युविका कार्यक्रम ?

युविका-2026 कक्षा 9 के छात्रों के लिए एक दो सप्ताह का ग्रीष्मकालीन शिविर है. जो 11-22 मई 2026 तक आयोजित है. यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने का प्रयास है. इसरो (ISRO) के युविका-2026 (युवा विज्ञानी कार्यक्रम) के लिए चयन मुख्य रूप से कक्षा 8वीं के शैक्षणिक अंकों (50% वेटेज), ऑनलाइन क्विज प्रदर्शन (10%), ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि (15%), और पाठ्येतर गतिविधियों (ओलंपियाड, खेल, स्काउट्स, विज्ञान मेले) के आधार पर होता है. इस तरह 9वीं कक्षा के छात्रों का चयन किया जाता है.