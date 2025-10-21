ETV Bharat / state

बारिश थमते ही धूल के गुबार से परेशानी, पैच वर्क का कार्य अब तक नहीं हुआ शुरू

कोरबा में सड़कों का बुरा हाल है.

KORBA ROADS
कोरबा की सड़कें (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 8:44 AM IST

कोरबा: पीडब्ल्यूडी को सड़कों की मरम्मत के लिए 2 महीने पहले 5 करोड़ 70 लाख की राशि मिल चुकी है, लेकिन दीपावली के बाद पैच वर्क शुरू कराया जाएगा. लोगों को अभी धूल और गड्ढे के बीच आवाजाही करनी पड़ेगी. शहर के सड़कों की मरम्मत कब होगी, यह अब तक तय नहीं है.

ऊर्जाधानी की सड़कों का बुरा हाल: कोरबा शहर के सभी एंट्री पांइंट खराब हैं. बारिश के समय गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाएं होती रहती है. इसके बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया. गौमाता चौक, इमलीडुग्गू से उरगा, रिंग रोड, गोपालपुर, कुसमुंडा मार्ग की सड़कें खराब हो गई हैं. अभी भी गड्ढों को नहीं भरा गया है. बारिश थमने के बाद धूल उड़ने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राशि मंजूरी के बाद भी काम नहीं हुआ शुरू: राज्य शासन ने सड़कों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को अगस्त में ही राशि की मंजूरी दी थी, लेकिन 15 अक्टूबर तक पैच वर्क पर रोक लगने के कारण काम नहीं कराया गया.

सड़क के लिए आंदोलन: दीपावली में भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई. शहर की सभी प्रमुख सड़कें उखड़ गई हैं. निगम ने मरम्मत भी नहीं कराई. सड़कों की मरम्मत के लिए एक महीने के भीतर ही दो बार आंदोलन भी हो चुका है. इसके बाद भी प्रशासन ने इस और ध्यान ही नहीं दिया. निगम के अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी, लेकिन तब तक लोगों को खराब सड़क से गुजरना होगा. महाराणा प्रताप चौक, पावर हाउस रोड, टीपी नगर, मुड़ापार रोड की हालत सबसे खराब है.

