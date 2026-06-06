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कोरबा में कबाड़ से भरा हॉल अब राइफल शूटिंग रेंज में बदला, निशानेबाजी में कैरियर तलाशने वाले युवाओं को मिला विकल्प

कोरबा में कबाड़ से भरा हॉल अब राइफल शूटिंग रेंज में बदला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: शहर के टीपीनगर स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के पीछे राइफल शूटिंग रेंज की स्थापना हो गई है. अब तक यह सुविधा कोरबा में नहीं थी, लेकिन अब शूटिंग रेंज की शुरुआत होने से जिले के युवा शूटिंग जैसे महंगे खेल में भी हाथ आजमा रहे हैं. शूटिंग रेंज में एक कोच की भी व्यवस्था है. नगर निगम की ओर से ये हॉल उपलब्ध कराया गया है. वहीं ओपन क्षेत्र में 25 मीटर व 50 मीटर के रेंज की व्यवस्था की गई है. निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर कोरबा राइफल शूटिंग एकेडमी के सचिव भी हैं.

उपेक्षित स्थल पर सुव्यवस्थित शूटिंग रेंज

टीपी नगर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के पीछे जिस स्थल पर शूटिंग रेंज स्थापित किया गया, वह स्थान वर्षों से उपेक्षित पड़ा था. कचरे का ढेर लगा था. जहां असामाजिक गतिविधियां होने की आशंका बनी रहती थी. वो उपेक्षित स्थल अब राइफल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित हो चुका है. स्टेडियम के पीछे कबाड़ से भरा हॉल कोरबा राइफल शूटिंग एकेडमी और इंडोर शूटिंग रेंज में तब्दील हो चुका है.

निशानेबाजी में कैरियर तलाशने वाले युवाओं को मिला विकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 महीने में हुई अच्छी प्रैक्टिस

नन्ही समृद्धि सिंह का कहना है कि कोरबा में पहले शूटिंग रेंज की व्यवस्था नहीं थी. अब इसकी व्यवस्था हो चुकी है. शुरुआती दिनों में हाथ कांपते थे, लेकिन एक महीने की प्रैक्टिस के बाद हाथ बैठ गया है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपटीशन में भाग लुंगी, तो बेहतर प्रदर्शन करूँगी.

शूटिंग रेंज में 10 मीटर और 50 मीटर तक के रेंज की भी व्यवस्था है. सभी में प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है. पहले इस तरह की व्यवस्था कोरबा में नहीं थी. शूटिंग के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले युवा अब शूटिंग में पहुंचने लगे हैं.- हिमांशु, शूटर

शूटिंग के लिए पैलेट्स की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसे हम बाहर से मंगवाते हैं. इसके अलावा बाकी सारे सामान भी हमारे पास हैं. युवाओं को अवसर मिल रहा है, इसका संचालन जिला राइफल संघ के द्वारा किया जाता है. फिलहाल कोचिंग लेने काफी युवा आ रहे हैं. संख्या बढ़ रही है.- अभिषेक दान, शूटिंग कोच

टीपीनगर स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के पास राइफल शूटिंग रेंज बनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं को मिला शूटिंग रेंज का विकल्प

नगर पालिक निगम के सभापति और राइफल संघ के पदाधिकारी नूतन सिंह ठाकुर का कहना है कि कोरबा जिले में पहले इस तरह के शूटिंग रेंज की व्यवस्था नहीं थी. अब जिले के युवाओं को इसका विकल्प मिला है. जिस स्थान पर शूटिंग रेंज की स्थापना हुई है. वहां पहले कचरा और कबाड़ हुआ करता था. इसे काफी मशक्कत के बाद विकसित किया गया है, आने वाले समय में जरूर हम ऐसे खिलाड़ी विकसित करेंगे. जो जिला, राज्य और प्रदेश का नाम शूटिंग के खेल में रोशन करेंगे.