कोरबा की घटना दुखद, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का करेंगे गठन, जागरूकता जरूरी: वर्णिका शर्मा
''मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली ये घटना है. हम कानूनी सहायता परिवार को उपलब्ध कराएंगे.'' राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 2:55 PM IST
कोरबा: 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के वीभत्स मामले ने सिर्फ कोरबा बल्कि प्रदेश भर में लोगों को झकझोर कर रख दिया है. समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए. पुलिस ने जरूर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही चार्जशीट पेश करने की बात कही है. इस मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाने की मांग भी उठ रही है.
ऐसे में बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, प्रकरण दर्ज किया है, शनिवार को आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा कोरबा जिले के प्रवास पर रहीं. जिन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और इस मामले के साथ ही आयोग के कामकाज और अन्य मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की.
जवाब: यह एक बेहद दु:खद घटना है, मन को झकझोर देने वाली घटना है. कल रात में इसलिए ही हम यहां पर आए हैं, ताकि हम परिवार से मिल सकें और उन तमाम स्थितियों के विषय में जान सकें की स्थिति क्या है, क्या कानूनी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए, वह सभी उन्हें उपलब्ध हो पाई है या नहीं. पीड़ित बच्ची के परिवार से भेंट हुई है. सभी विषयों पर हमने जानकारी ली है. लगभग एक से डेढ़ घंटे हमने परिवार से बात की. आगे और भी जो बच्ची है(मृतका की बड़ी बहन) उनकी भी शिक्षा किसी प्रकार से प्रभावित न हो, ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए आयोग ने एक विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कराने को लेकर पहल की है.
जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके वहां दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा. एक आवासीय विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा. इसी तरह जो विधिक सहायता के दस्तावेज भी हमने एकत्रित किया है, इन सभी बातों का चिंतन करते हुए आज आयोग की उपस्थिति यहां थी. कागजी प्रतिवेदन तो हमारे पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति इस स्थान पर आकर ही महसूस की जा सकती थी, इसलिए हम यहां पर आए हैं.
सवाल: जानकारी आपको भी मिली होगी कि पीड़ित बच्ची के माता-पिता एक दूसरे से अलग रहते हैं, क्या ऐसे बच्चे किसी विशेष श्रेणी में आते हैं. किसी तरह की विशेष सहायता नहीं मिलनी चाहिए ?
जवाब: जी बिल्कुल, मैं यह सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगी ताकि हमारे किसी भी बेटी के साथ कोई दिक्कत वाली स्थित ना हो. आप निश्चित रूप से ध्यान रखें सीएनसीपी( चिल्ड्रन इन नीड का केयर एंड प्रोडक्शन) श्रेणी में केवल ऐसे बच्चे नहीं आते, जिनके माता-पिता नहीं हैं. बल्कि वह बच्चे भी आते हैं, जिनकी माता नहीं हैं पिता हैं. लेकिन उनकी देखरेख, संरक्षण, शिक्षा-दीक्षा उपयुक्त रूप से व्यवस्थित नहीं हो पा रही है. बच्चे अपने जीवन जीने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं. ऐसे तमाम बच्चे देखभाल और संरक्षण की श्रेणी में आते हैं. कानून में उनके लिए विशेष प्रावधान है. इनको स्पॉन्सरशिप की राशि दी जाती है. उनके लिए शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की जाती है. रहने की व्यवस्था की जाती है. ऐसी तमाम व्यवस्था हैं, स्पॉन्सरशिप के रूप में 4000 की राशि ऐसे बच्चों को प्रदान की जाती है. महिला एवं बाल विकास विभाग को जानकारी देकर सहायता दिलवाई जा सकती है.
सवाल: 19 अक्टूबर को बच्ची लापता हुई थी, इसके बाद 22 अक्टूबर को डेड बॉडी मिली. तो क्या पुलिसिया जांच से आप संतुष्ट हैं. जिन परिस्थितियों में जांच हुई, विवेचना हुई इस विषय मे क्या जानकारी है.
जवाब: जितनी भी सूचना परिजनों से बातचीत के दौरान मुझे और स्थानीय लोगों से बातचीत करके प्राप्त हुई है. जिन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही हम थाने में गए,
तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई और आयोग का काम ही निगरानी करना है. आयोग आया भी इसीलिए है. परिजनों ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पुलिस की ओर से हमें तमाम सहायताएं प्राप्त हुई हैं. पुलिस ने तुरंत अपना काम शुरू किया फिर भी आयोग के पास अभी प्रतिवेदन आएगा उसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, ऐसे छोटे-छोटे से बिंदु में जो कहीं से छूट जाते हैं, वह भी ना छूटे इन बातों का ध्यान आयोग रखेगा.
सवाल: इस तरह की जब कोई घटना घटित होती है, तब बाल संरक्षण आयोग हो या महिला एवं बाल विकास विभाग हो या तमाम एजेंसियां बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं. उन्हें संरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन कोई ऐहतियातन काम पहले क्यों नहीं उठाए जाते, जिससे कि इस श्रेणी के बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके. क्या इस तरह का कोई कदम आयोग उठाने जा रहा है ?
जवाब: जी, निश्चित रूप से आयोग इन दिनों इस पर काम कर रहा है. मेरा कार्यकाल कुछ 1 वर्ष का हुआ है, इस 1 वर्ष में लगातार क्षेत्र और गांव-गांव का दौरा मैंने किया है. आज भी यहां मध्यरात्रि को मेरी उपस्थिति है. लेकिन यह कोई बड़ी बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूं, वैसा नहीं है. अभी तो बहुत थोड़ा काम हमने किया है, हमको बहुत अधिक करने की जरूरत है. आयोग निरंतर सुदूर वनांचल में जाकर अपनी चौपाल लगा रहा है. समझदार पालक, सशक्त प्रदेश अभियान के माध्यम से हम जागरूकता फैला रहे हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं. मीडिया के माध्यम से भी हम प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी बच्चों के अधिकार का हनन न हो. हम सब मिलकर साथ चलेंगे तब कहीं जाकर किसी बच्चे के अधिकार का हनन होने से हम रोक पाएंगे. लगातार हमको जागरूकता फैलानी है कि जो बच्चे हैं, उनको आस पड़ोस में भी सुरक्षित वातावरण मिले. अप्रिय स्थिति होने पर 1098 पर फोन कर सूचना दें. यह मैं बार-बार लोगों से आग्रह करती हूं और इस आग्रह के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं. विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन करने की अनुशंसा की जा रही, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे ताकि कहीं भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो.
सवाल: इस हादसे के बाद आपके संज्ञान में भी आया होगा कैंडल मार्च के दौरान, प्रोटेस्ट में कुछ फूहड़ टिप्पणी की गई. क्या इस तरह के मामलों पर भी कोई संज्ञान लिया जाना चाहिए ?
जवाब: देखिए, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का जो भी शब्द कहे होंगे निश्चित ही अभी हमें प्रतिवेदन उसके संबंध में प्राप्त होगा. उसमें भी इस प्रकार के कमेंट के लिए भी उल्लेख होता है, स्पष्ट प्रतिवेदन जो मंगवाया जाता है तो उसमें एक दो नहीं करीब सात बिंदुओं में ध्यान रखा जाता है. जिसमें तमाम बातें सम्मिलित होती हैं. जो घटना से प्रभावित के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, तो आयोग के पास लिखित प्रतिवेदन अभी आएगा. तब निश्चित ही आयोग द्वारा घटना को देखते हुए सभी बिंदुओं पर संज्ञान लिया जाएगा.
सवाल: जिले के जो बाल संप्रेषण गृह हैं, लगातार वहां से बच्चे भाग रहे हैं. कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक सामने आ रही है ?
जवाब: आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगी, आयोग में अध्यक्ष बनने के बाद मैं लगातार 3 बार संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर चुकी हूं. इसके पूर्व में जब मैं आई थी तो स्पष्ट रूप से सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. हमने सुरक्षा और संरक्षण के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, जिसमें बच्चों को भी काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. रिहैब साइकोलॉजिस्ट के लिए भी हम अनुशंसा कर रहे हैं. ताकि इस तरह की घटना दुर्घटना फिर से कभी न हों, बच्चों की मानसिकता में भी परिवर्तन लाया जा सके, आयोग इसके लिए स्पष्ट रूप से तैयारी कर रहा है. बच्चों के भागने की घटना पिछली बार हुई थी, तब वहां सुरक्षा घेरे का निर्माण हो रहा था. लेयर वन और 2 के बाद लेयर 3 जिसे हम कहते हैं, वह तैयार नहीं था. इसी वजह से बच्चे भागने में कामयाब हो जाते हैं. पिछली बार बच्चे जब बाल संप्रेषण गृह से बाहर गए थे, उस समय रसोई घर का काम चल रहा था. तब वह मौके का फायदा उठाकर भाग निकले थे. हम जांच कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए. हम ठोस जांच करेंगे, कोई चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे.
सवाल: कोरबा ट्राइबल जिला है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे निवास करते हैं. छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी कमोबेश यही स्थित है, यहां बच्चों का ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है, वह पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कोई संज्ञान लिया गया है ?
जवाब: जी, प्रदेश में जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन सबकी हमने जानकारी मांगी है. हम एक ऐसा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, जहां किसी भी गलती या कमी की कोई गुंजाइश नहीं रहे. अभी भी हमने जिन-जिन जिलों में समीक्षा बैठक ली है. उनमें गत 4 वर्षो का जो ड्रॉप आउट बच्चों का रिकॉर्ड है वो मांगा है. पहले से भी कुछ आंकड़े हमारे पास हैं. परंतु जो तुलनात्मक आंकड़ा होता है, उसके आधार पर आयोग उसमें कमेटी निर्मित करेंगा और लगातार हम यह ध्यान दे रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वह अरुचि के कारण छोड़ रहे हैं या कोई और वजह है. डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है वो बच्चों तक कितना पहुंच रहा है या कैसे पहुंचेगा इसपर हमारा फोकस है.
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