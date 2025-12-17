दशकों से शहर में रह रहे लोगों को रेलवे ने दिया मकान तोड़ने का नोटिस
रेलवे के नोटिस और मार्किंग के बाद परिवार सहित प्रभावित धरने पर बैठ गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 7:47 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:55 AM IST
कोरबा: पुराने शहर के इंदिरा नगर बस्ती में रेलवे द्वारा लगभग 200 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया. जिससे आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को ओवरब्रिज के नीचे से लेकर पेट्रोल पंप और आसपास आंदोलन शुरू कर दिया, महिलाएं धरने पर बैठ गई. नोटिस के खिलाफ आक्रोशित बस्तीवासियों के आंदोलन से चौक के चारों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.
एक हफ्ते पहले और रेलवे में जारी किया नोटिस
रेलवे प्रशासन ने एक हफ्ते पहले पुराने शहर के वार्ड क्रमांक 5 इंदिरा नगर के काली मंदिर तक और दुरपा रोड तक के सैकड़ों मकानों में रहने वालों को नोटिस जारी किया. संजय नगर में निवासरत परिवार के मकान को तोड़ने के लिए भी नोटिस जारी हुआ है. कुल मिलाकर लगभग 500 मकान को तोड़े जाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी किया है. इंदिरा नगर के 200 मकान में सोमवार को मार्किंग की गई और कहा गया कि मंगलवार को तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी. जिससे इंदिरा नगर और आसपास के लोग भड़क गए.
बस्तीवासियों ने ओवर ब्रिज के नीचे आंदोलन शुरू कर दिया. सोमवार को भी बड़ी संख्या में बस्तीवासियों ने रेलवे स्टेशन परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया था. इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति बदलते हुए मंगलवार को शहर के सबसे व्यस्त मुख्य चौक पर धरना शुरू कर दिया. धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि वे बिना सीमांकन, मुआवजा और विस्थापन व्यवस्था के अपने घर खाली नहीं करेंगे.
पहले नोटिस के बाद मंगलवार को मार्किंग की गई
इंदिरा नगर निवासी राजमती, रशीदा ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा उन्हें सप्ताह पर पहले नोटिस दिया गया था. शुरुआत में बताया गया कि यह औपचारिकता के लिए दिया गया है. इसके बाद सोमवार को लाल निशान लगाकर घरों की मार्किंग कर दी गई. रेलवे स्टेशन जाने पर पता चला कि मंगलवार को घरों को तोड़ दिया जाएगा. ऐसे में हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो गई है. ठंड के मौसम में हम बाल बच्चे और परिवार को लेकर आखिर कहां जाएंगे. घर तोड़े जाने से पहले हमारे लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए. हमें रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए. यहां हजारों लोगों की आबादी है और 50–50 साल से लोग यहां रह रहे हैं. इस तरह से अचानक घर तोड़ने का नोटिस देने से लोगों में भय का माहौल है. हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें घर के बदले घर चाहिए.
रेलवे के सक्षम अधिकारी नहीं दे रहे जवाब
वार्ड पार्षद तामेश अग्रवाल ने बताया कि प्रभावित परिवारों की मांग है कि रेलवे पहले जमीन का स्पष्ट सीमांकन करे और इसके बाद पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए. मकान हटाने से पहले रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए. इंदिरा नगर के ज्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, जो अपना घर दोबारा नहीं बना सकते हैं. लगभग 200 मकान को नोटिस जारी कर दिया गया है. हमने रेलवे स्टेशन जाकर वहां के अधिकारियों से बात की, लेकिन वहां किसी भी अधिकारी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर मकान को क्यों तोड़ा जा रहा है. रेलवे का क्या प्लान है. रेलवे का कोई भी सक्षम अधिकारी जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं.
रेलवे प्रबंधन से बातचीत के बाद ही होगी कोई कार्रवाई
मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार, कोरबा दीपक पटेल ने बताया कि यहां के लोगों से ही हमें जानकारी मिली है कि उन्हें मकान खाली करने का रेलवे द्वारा नोटिस जारी किया गया है. प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई है. सबसे पहले प्रशासन द्वारा रेलवे प्रबंधन से इस बात की जानकारी ली जाएगी और इस तरह से अचानक किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा. रेलवे से जानकारी प्राप्त होने के बाद ही किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होगी. तत्काल किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा. अधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों ने चक्काजाम खत्म किया और यातायात बहाल हुआ.