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जांजगीर चांपा में बस हादसा, 12 यात्री घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर

कोरबा से रायगढ़ जा रही बस जांजगीर में हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में 12 यात्रियों को चोटें आई है.

Bus Accident in Janjgir
जांजगीर में बस हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 3, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
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जांजगीर चांपा: रविवार को छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां कोरबा से रायगढ़ जा रही बस जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह में हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 12 यात्री घायल हो गए. जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है.उन्हें इलाज के लिए जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस रविवार की सुबह को कोरबा के जमनीपाली से रायगढ़ के लिए रवाना हुई थी. बस यात्रियों से खचाखच भरी थी. जैसे ही बस जांजगीर चांपा पहुंची. यहां पर बस हादसे का शिकार हो गई.

सुबह 8 बजे हुआ हादसा

रविवार को कोरबा के जमनीपाली से 50 यात्रियों को लेकर बस रवाना हुआ था. बस जैसे ही जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह के आगे करनौद गांव पहुंची. बस बेकाबू होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. कुल 12 यात्रियों को चोटें आई. बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी. जैसे ही बस जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह पहुंची. ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया. जिसके बाद बस बेकाबू होकर पलट गई और यह हादसा हो गया.

Passenger bus overturned in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में यात्री बस पलटी (ETV BHARAT)

हादसे को लेकर जांच की जा रही है. घायल यात्रियों का इलाज किया गया है. दुर्घटना के बाद रोड जाम हो गया था. जिसे क्लीयर कराया गया है- योगिता खापर्डे, सीएसपी

The situation following the bus accident
बस हादसे के बाद की स्थिति (ETV BHARAT)

राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना

बस हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी. उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया. करीब 12 यात्री इस हादसे में घायल हुए. जिनमें दो लोगों को गंभीर चोटें आई है. दोनों यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Jam after Janjgir bus accident
जांजगीर बस हादसे के बाद जाम (ETV BHARAT)

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