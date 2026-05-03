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जांजगीर चांपा में बस हादसा, 12 यात्री घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर

जांजगीर चांपा : रविवार को छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां कोरबा से रायगढ़ जा रही बस जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह में हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 12 यात्री घायल हो गए. जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है.उन्हें इलाज के लिए जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस रविवार की सुबह को कोरबा के जमनीपाली से रायगढ़ के लिए रवाना हुई थी. बस यात्रियों से खचाखच भरी थी. जैसे ही बस जांजगीर चांपा पहुंची. यहां पर बस हादसे का शिकार हो गई.

रविवार को कोरबा के जमनीपाली से 50 यात्रियों को लेकर बस रवाना हुआ था. बस जैसे ही जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह के आगे करनौद गांव पहुंची. बस बेकाबू होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. कुल 12 यात्रियों को चोटें आई. बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी. जैसे ही बस जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह पहुंची. ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया. जिसके बाद बस बेकाबू होकर पलट गई और यह हादसा हो गया.

जांजगीर चांपा में यात्री बस पलटी (ETV BHARAT)

हादसे को लेकर जांच की जा रही है. घायल यात्रियों का इलाज किया गया है. दुर्घटना के बाद रोड जाम हो गया था. जिसे क्लीयर कराया गया है- योगिता खापर्डे, सीएसपी

बस हादसे के बाद की स्थिति (ETV BHARAT)

राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना

बस हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी. उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया. करीब 12 यात्री इस हादसे में घायल हुए. जिनमें दो लोगों को गंभीर चोटें आई है. दोनों यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.