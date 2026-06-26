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स्कूल खुले लेकिन निजी स्कूलों को नहीं मिल रही पाठ्य पुस्तकें, कोरबा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, भेदभाव का आरोप

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निजी स्कूलों ने पुस्तक वितरण में देरी को लेकर मोर्चा खोल दिया है. कोरबा जिले में भी अशासकीय विद्यालयों के संचालक और शिक्षकों ने कई मांगों को लेकर कलेक्टोरेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया. अशासकीय विद्यालय संघ ने राज्य शासन पर प्राइवेट स्कूलों के साथ उपेक्षा और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है.

पढ़ाई प्रभावित, पुस्तक लेने दूसरे शहर जा रहे

दरअसल उनका कहना है कि निजी विद्यालयों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराए जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इसके अलावा निजी विद्यालयों को पुस्तकों के लिए कई बार बिलासपुर बुलाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पुस्तकें नहीं मिल पातीं और स्कूल प्रतिनिधियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है.

स्कूल खुलने के महीने भर बाद भी हमें किताबें नहीं मिलती हैं. पाठ्यपुस्तक निगम बेहद लापरवाही से काम कर रहा है, जुलाई अंत तक किताब नहीं मिलेगी फिर छुट्टियों का समय आ जाता है. आखिर कैसे पढ़ाई पूरी होगी- अक्षय कुमार, जिला अध्यक्ष, निजी स्कूल संघ

कोरबा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, भेदभाव का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्यालय प्रबंधन हो रहे परेशान

इस अवस्था के कारण विद्यालय प्रबंधन को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. संघ के आह्वान पर जिले के विभिन्न अशासकीय विद्यालयों के संचालक, प्राचार्य व शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने एकत्र हुए और प्रदर्शन किया. संघ का कहना है कि यह किसी एक विद्यालय की नहीं, बल्कि जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों की साझा समस्या है. इसलिए सभी स्कूल संचालकों और शिक्षकों को एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की है.

स्कूल पहुंचाने की बात हुई थी, लेकिन अब सेंटर तक दूर बनाया

निजी स्कूल संघ के मुताबिक अशासकीय विद्यालय प्रबंधन को किताबें लेने के लिए बिलासपुर तक बुलाया जाता है, इसके बाद में किताबें नहीं मिलती. पिछले वर्ष कहा गया था कि स्कूल तक किताबों को पहुंचाया जाएगा. लेकिन इस बार वितरण केंद्र को और 40 किलोमीटर दूर बना दिया गया है. एक-एक महीने तक जब किताबें नहीं मिलेंगी तो हम बच्चों को अध्यापन करें कैसे करवाएंगे. जिससे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है.