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कोरबा के निजी हॉस्पिटल में लापरवाही! महिला के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद पेट में बना गंभीर संक्रमण, फर्जी पस कल्चर रिपोर्ट बनाने का आरोप

कोरबा निजी अस्पताल लापरवाही ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: जिले के निजी हॉस्पिटल पर एक महिला के इलाज में गंभीर लापरवाही और इसके बाद लीपापोती करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता के पति ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जिले के स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस महकमें को भी दी है. यह भी कहा है कि परिवार में दो छोटे बच्चे हैं. जिनकी मां बीमार है और अब तक के इलाज में लगभग 4 से 5 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, वह कई महीनो से बेहद परेशान हैं.

​ऑपरेशन के तीन महीने बाद शुरू हुई गंभीर समस्या ​शिकायतकर्ता विकास कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी सोनम अग्रवाल का लगभग तीन महीने पहले शिवाय हॉस्पिटल में बच्चेदानी/फैलोपियन ट्यूब से संबंधित ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए कराया था. ऑपरेशन के करीब तीन महीने बीतने के बाद टांके वाली जगह पर पस(मवाद) निकलना और सूजन व गांठ की समस्या शुरू हो गई.