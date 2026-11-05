कोरबा के निजी हॉस्पिटल में लापरवाही! महिला के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद पेट में बना गंभीर संक्रमण, फर्जी पस कल्चर रिपोर्ट बनाने का आरोप
पीड़िता के पति ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 8:47 AM IST
कोरबा: जिले के निजी हॉस्पिटल पर एक महिला के इलाज में गंभीर लापरवाही और इसके बाद लीपापोती करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता के पति ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जिले के स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस महकमें को भी दी है. यह भी कहा है कि परिवार में दो छोटे बच्चे हैं. जिनकी मां बीमार है और अब तक के इलाज में लगभग 4 से 5 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, वह कई महीनो से बेहद परेशान हैं.
ऑपरेशन के तीन महीने बाद शुरू हुई गंभीर समस्या
शिकायतकर्ता विकास कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी सोनम अग्रवाल का लगभग तीन महीने पहले शिवाय हॉस्पिटल में बच्चेदानी/फैलोपियन ट्यूब से संबंधित ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए कराया था. ऑपरेशन के करीब तीन महीने बीतने के बाद टांके वाली जगह पर पस(मवाद) निकलना और सूजन व गांठ की समस्या शुरू हो गई.
जब इस बात की जानकारी संबंधित डॉक्टर को दी गई, तो उन्होंने कुछ दवाइयां दीं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद जब सीटी स्कैन कराया गया, तो होश उड़ा देने वाली बात सामने आई. सीटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन वाली जगह पर लगभग 80 सीसी पस जमा होने की पुष्टि हुई. संक्रमण पेट की दीवार की त्वचा के नीचे, मांसपेशियों और आसपास के ऊतकों तक फैल चुका था.
|पस का कल्चर रिपोर्ट लेने के बाद मैंने लैब और अस्पताल के लैब में भी पूछा तो उन्होंने बताया कि पत्नी के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है. इसके बाद भी अस्पताल ने रिपोर्ट पकड़ा दी, जो पूरी तरह फर्जी है. इस मामले में जांच और कार्रवाई चाहता हूं -विकास अग्रवाल, शिकायतकर्ता
घाव खुला रखकर रोजाना ड्रेसिंग, फिर भी राहत नहीं
सीटी स्कैन रिपोर्ट दिखाने के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने ऑपरेशन के पुराने टांके वाली जगह पर चीरा लगाकर घाव को खोल दिया और उसे बिना टांके के खुला रखकर प्रतिदिन ड्रेसिंग करने लगे. इसके बावजूद पीड़िता की तकलीफ कम नहीं हुई. बल्कि कुछ समय बाद शरीर के दूसरे हिस्से से भी पस निकलने लगी. जिसके चलते डॉक्टरों को वहां भी दोबारा चीरा लगाकर घाव खोलना पड़ा.
पस कल्चर जांच में फर्जीवाड़ा के गंभीर आटोप
शिकायत में सबसे गंभीर और चौंकाने वाला मामला पस कल्चर की जांच को लेकर सामने आया है. पति विकास कुमार अग्रवाल का आरोप है कि डॉक्टर के बार-बार कहने के बावजूद जब उन्होंने अगले दिन संबंधित लैब में जाकर सैंपल की जानकारी ली, तो लैब कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास सोनम अग्रवाल के नाम का कोई सैंपल प्राप्त ही नहीं हुआ है. न ही उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई एंट्री है. इस पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्डिंग प्रमाण भी पीड़ित परिवार के पास मौजूद है. पीड़ित का सवाल है कि जब लैब में सैंपल पहुंचा ही नहीं, तो अस्पताल द्वारा किस सैंपल की जांच रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है. यह जांच रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है, जिसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए.
कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और मेडिकल बोर्ड गठित करने की गुहार
पीड़ित परिवार ने मांग की है कि हॉस्पिटल में हुए पूरे इलाज की निष्पक्ष चिकित्सीय जांच कराई जाए. ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैलने और पस कल्चर जांच में सैंपल न मिलने के मामले की गहराई से पड़ताल हो. स्वतंत्र वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जन के मेडिकल बोर्ड से महिला की जांच कराकर उचित व सुरक्षित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है.
कर्मचारियों ने कहा नहीं मिला सैंपल
पीड़ित परिवार ने शिकायत के साथ जांच रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध कराई है. ये जांच रिपोर्ट शहर के एमपी नगर स्थित हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर की है. जिसके नीचे डॉ अजय स्वर्णकार के डिजिटल हस्ताक्षर हैं. लैब में जाकर पता करने पर वहां मौजूद रिसेप्शन में बैठे कर्मचारियों ने पहले टालमटोल किया. रिपोर्ट में सोनम अग्रवाल के सैंपल लिए जाने का उल्लेख 27 अक्टूबर है, और रिपोर्ट जारी करने की तारीख 1 नवंबर है. लैब के कर्मचारियों ने बताया कि 27 अक्टूबर को सोनम अग्रवाल के नाम का कोई सैंपल लैब को मिला ही नहीं है. उनके सिस्टम में इस नाम की किसी भी महिला की सैंपल का उल्लेख नहीं है.
अस्पताल जाकर जानकारी लेने की बात कही
इस विषय में निजी अस्पताल की प्रबंधक डॉ आस्था से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि इस विषय में पूरी जानकारी अस्पताल आने पर दे सकेंगी. अस्पताल आकर मिलने की बात कही.
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