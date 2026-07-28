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जल संरक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोरबा की तारीफ, पीएम मोदी ने मन की बात में की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे कार्यों के लिए कोरबा की तारीफ मन की बात कार्यक्रम में की.

PM Modi praised korba
जल संरक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोरबा की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : छत्तीसगढ़ ऊर्जाधानी के तौर पर पहचाने जाने वाले औद्योगिक और खनन के लिए प्रसिद्ध कोरबा जिला अब देश के लिए जल संरक्षण का एक नया मॉडल बनकर उभरा है. केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अभियान कैच द रेन योजना के तहत नगर पालिक निगम कोरबा में किए गए कार्यों की राष्ट्रीय स्तर तक सराहना हुई है.

पीएम मोदी ने मन की बात में किया जिक्र

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में कोरबा नगर निगम के कार्यो की सराहना की. प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ का जिक्र भर कर देने से पूरे प्रदेश का नाम रौशन हुआ है. कोरबा का स्थानीय प्रशासन और खासतौर पर नगर निगम का पूरा अमला इससे खासा उत्साहित है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साव कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं. साव ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कैच द रेन अभियान का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने इसे बेहद उपयोगी बताया है. इस योजना से किस तरह से कम हो रहा है और इसके दूरगामी परिणामों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है.

क्या है 'कैच द रेन' अभियान ?

वैसे तो ​कोरबा जिला जल स्रोतों से समृद्ध हसदेव क्षेत्र में स्थित है. लेकिन माईनिंग के कारण भूजल स्तर कई इलाकों में बेहद चिंता जनक है. गर्मी के मौसम में समस्या विकराल हो जाती है, भूजल स्तर काफी हद तक नीचे चला जाता है. आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सालों में 5 से 10 मीटर तक के गिरावट आई है.
इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 'कैच द रेन' अभियान को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है. इस अभियान का मूल मंत्र है "जहां बरसे, जब बरसे, पानी को वहीं सहेजें." एसएएम-2.0 योजना के तहत शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर विशेष रिचार्ज वेल बनाए गए हैं. ये इंजेक्ट वेल पद्धति नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (इसरो) के तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की गई है. जिससे भारी बारिश के दौरान सड़कों और नालियों में बहकर बर्बाद होने वाला व्यर्थ पानी सीधे भूगर्भ में पहुंचकर वाटर टेबल को मजबूत कर रहा है. शहर के बीचों बीच सियान सदन के पास भी एक परियोजना को स्थापित किया गया है.

राष्ट्रीय स्तर पर कोरबा की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी बचाने के लिए लगातार हो रहे काम

इस बारे में नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि कोरबा में वर्षा जल संचयन पर ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं.

Korba praised at national level
राष्ट्रीय स्तर पर कोरबा की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसरो के विशेषज्ञ द्वारा विकसित की गई तकनीक से कोरबा में इंजेक्ट वेल बनाए गए हैं. जिससे सीधे ग्राउंडवाटर लेवल रिचार्ज होगा.इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर लगातार इस तरह के प्रयास किया जा रहे हैं. जिससे वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके, आने वाले समय में इसका असर भी दिखने लगेगा-आशुतोष पांडेय, आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा

सामान्य वाटर हार्वेस्टिंग पिट भी तेज गति से बने
जल संरक्षण अभियान के तहत नगर पालिक निगम क्षेत्र में शासकीय भवनों में 757 और निजी भवनों में 971 यानी कुल 1,728 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट स्थापित किए जा चुके हैं. इसके साथ ही, नगर निगम के भवन अनुज्ञा विभाग ने भविष्य के हर नए निर्माण (कम्युनिटी हॉल, स्कूल, आंगनबाड़ी और निजी भवन) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है. इतना ही नहीं वर्तमान में 109 नए सार्वजनिक भवनों में इसके लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं.

Korba recognition for water conservation
जल संरक्षण के लिए कोरबा की पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
​निष्क्रिय बोरवेल्स का भी किया गया पुनरुद्धार इन सबके अलावा भी शहर के 95 ऐसे बोरवेल जो सूखे या अनुपयोगी हो चुके थे, उन्हें चिह्नित कर री-ड्रिलिंग के जरिए 'वाटर रिचार्ज यूनिट' में बदला जा रहा है. इससे बेकार पड़े भू-संसाधनों का इस्तेमाल वाटर रिचार्ज के रूप में हो रहा है. इन प्रयासों से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बारिश के पानी के सीधे जमीन के भीतर जाने से शहर के डीप बोरवेल और जल स्रोतों का जलस्तर तेजी से ऊपर आएगा. नगर पालिक निगम की माने तो इसका असर देखने शुरू भी हो चुका है. जिससे गर्मियों के दिनों में होने वाली पानी की किल्लत से राहत मिलेगी. इंजेक्ट वेल के जरिए भारी मानसूनी बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव और कीचड़ की समस्या कम होगी.अतिरिक्त पानी को समय रहते सोखने की नई पद्धति विकसित हुई है.

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