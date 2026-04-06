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कोरबा में पिटाई से सफाईकर्मी की मौत, हिरासत में आरोपी सरपंच

जानकारी के अनुसार गांव बेंदरकोना निवासी एक व्यक्ति की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे सरपंच ने सफाईकर्मी को बुरी तरह से पीट दिया. पिटाई करते समय सरपंच ने सफाईकर्मी के सिर को दो से तीन दफा दीवार से टकराया. जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोट आई. इसके लगभग 6 दिन बाद 6 अप्रैल को सफाईकर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. पुलिस ने सरपंच को हिरासत में ले लिया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

कोरबा : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शव गृह में तैनात सफाई कर्मी की मौत केस में पुलिस ने एक्शन लिया है. आरोपी सरपंच को पुलिस ने हिरासत में लिया है. सरपंच पर आरोप है कि उसने सफाई कर्मी की पिटाई की थी जिससे उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना 30 मार्च 2026 की है.यहां पोस्टामार्टम करने को लेकर विवाद में यह घटना घटी.

विवाद के बाद पिटाई और मौत

सफाईकर्मी जी बालचिन्नई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मर्च्युरी में बतौर सफाईकर्मी पदस्थ थे.30 मार्च को बेंदरकोना गांव के लाल सिंह मंझवार के शव का पोस्टमार्टम किया जाना था. बेंदरकोना सरपंच जयवीर सिंह ठाकुर इसी मृतक के परिजनों के साथ पोस्टमार्टम कराने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद थे. इसी समय किसी अन्य व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जा रहा था. लेकिन सरपंच जल्दबाजी में थे और जल्दी से पोस्टमार्टम करवा लेना चाहते थे. इसी बात को लेकर सफाईकर्मी से उनका विवाद हो गया. विवाद हाथापाई तक पहुंच गया और सरपंच जयवीर ने सफाईकर्मी बाल चिन्नई की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान सफाईकर्मी के सिर को दो से तीन बार दीवार पर दे मारा. जिससे सफाईकर्मी को गहरी चोट लगी.

कोरबा पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

सफाईकर्मी ने खुद जाकर दर्ज कराई रिपोर्ट

सफाईकर्मी बाल चिन्नई इस विवाद के बाद सिविल लाइन थाना पहुंचे और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई. तब तक उन्हें यह एहसास नहीं था कि अंदरूनी चोट लगी है. लेकिन वह जैसे ही घर पहुंचे तब उन्हें बेचैनी हुई और अस्वस्थ महसूस करने लगे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया. जहां उनका इलाज लगातार जारी था. 6 अप्रैल को बाल चिन्नई ने दम तोड़ दिया. जिससे परिजनों में शोक फैल गया.

परिजनों ने की नौकरी की मांग

सफाईकर्मी बाल चिन्नई की मौत के बाद उनके परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए. गहमागहमी भरे माहौल में लोगों की भीड़ यहां जमा गई. परिजन मृतक सफाईकर्मी के स्थान पर परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को नौकरी देने की मांग कर रहे थे. सरपंच को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग भी परिजनों ने की है. मृतक की बेटी धनलक्ष्मी ने बताया कि सरपंच ने पिता का सिर दीवार से टकराया था. जिससे उन्हें गहरी चोट लगी और इससे ही उनकी मौत हुई है. इसके लिए सरपंच को फांसी की सजा होनी चाहिए. पिता हमारे परिवार का एकमात्र सहारा थे.

सरपंच को हिरासत में लिया गया

इस विषय में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि 30 मार्च को सफाईकर्मी, जो पोस्टमार्टम में काम करते थे. उन्हें बेंदरकोना के सरपंच द्वारा उनका सिर दीवार से पटका गया था. जिसपर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था. आज यह जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी मौत हो गई है. पुलिस मौके पर मौजूद है. आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है. सरपंच को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है.