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कोरबा शहर के तालाबों को किया जाएगा पुनर्जीवित, पहले चरण में 5 का चयन, एसटीपी भी बनेंगे

घनी आबादी वाले तालाबों को मिलेगी प्राथमिकता, नगर पालिका निगम कोरबा में लगभग 40 तालाब मौजूद, जानिए तालाबों में होंगे किस तरह के काम

Korba Pond Rejuvenation
तालाबों को पुनर्जीवित करने की तैयारी, पहले चरण में 5 का चयन, एसटीपी भी बनेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 7:33 PM IST

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कोरबा: शहर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के साथ ही उनके सौंदर्यीकरण के लिए अहम पहल की जा रही है. नगर पालिक निगम कोरबा एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रही है. दरअसल ग्राउंडवाटर लेवल को रिचार्ज करने और कैच द रेन जैसे अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की थी. इस कार्यक्रम में कोरबा की तारीफ की गई थी. जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में अच्छा काम करने के बाद अब नगर पालिक निगम शहर के तालाबों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है.

कोरबा शहर के तालाबों को किया जाएगा पुनर्जीवित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तालाबों के पुनर्जीवित होने की उम्मीद

शहर में कई तालाब हैं, जो या तो सूख चुके हैं. या तो जिनका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है. कुछ तालाब अतिक्रमण की चपेट में हैं. हालांकि तालाबों के पुनरुद्धार की योजनाओं पर पहले भी काम हुआ था. लेकिन बात नहीं बन सकी. इस बार ठोस कार्ययोजना बनाकर इन तालाबों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. जिससे तालाबों के पुनर्जीवित होने की उम्मीद जगी है.

पहले चरण में 5 तालाबों का चयन

नगर पालिका निगम कोरबा में लगभग 40 तालाब मौजूद हैं जो घनी आबादी और एलआईसी क्षेत्र में है. बढ़ती जल समस्या और तालाबों के लगातार सिकुड़ते स्वरूप को देखते हुए निगम प्रशासन ने शहर के प्रमुख तालाबों के पुनरुद्धार की व्यापक योजना बनाई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में कुल 5 तालाबों का चयन किया गया है.

इन पर जल्द ही आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा. इन तालाबों में शहर का मुड़ापार तालाब, रामसागर, लक्ष्मणबन सहित घनी आबादी वाले तालाब शामिल है. हालांकि तालाबों के चयन की प्रक्रिया अभी जारी है, इसे लेकर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

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घनी आबादी वाले तालाबों को मिलेगी प्राथमिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घनी आबादी वाले तालाब प्राथमिकता

​योजना के प्रथम चरण के तहत शहर के उन तालाबों को प्राथमिकता दी गई है, जो घनी आबादी के बीच स्थित हैं और जिनकी स्थिति वर्तमान में उपेक्षा के कारण जर्जर हो चुकी है. निगम द्वारा चुने गए इन पांच तालाबों में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रहती है.

तालाबों में होंगे इस तरह के काम

  • ​गहरीकरण और सफाई, तालाबों में जमा सालों पुरानी गाद को निकालकर उनकी जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाया जाएगा. जिससे गर्मियों के दिनों में भी जलस्तर बना रहे.
  • श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए स्नान और पूजा-पाठ के लिए मजबूत और सुंदर पक्के घाटों का निर्माण किया जाएगा.
  • मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए तालाब के चारों ओर आधुनिक वॉकवे और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत फेंसिंग या बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी.
  • तालाबों के पानी को स्वच्छ रखने के उपाय करने के साथ-साथ आसपास आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और हरियाली के लिए पौधारोपण किया जाएगा.

एसटीपी से स्वच्छता

​जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा वह एसटीपी निर्माण का है. लोगों को गंदे पानी की निकासी से राहत दिलाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा. तालाबों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा जिससे सीवरेज के पानी को ट्रीट करने के बाद ही तालाबों में छोड़ा जाएगा. ताकि गंदा पानी सीधे तालाब में न मिल सके.

तालाबों से ग्राउंडवाटर लेवल भी होता है रिचार्ज

​निगम अधिकारियों के मुताबिक, शहर के भूजल स्तर को ऊपर उठाना और शहरी पर्यावरण को संतुलित करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है. ​नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि पहले चरण में 5 तालाबों के सौंदर्यीकरण के बाद, दूसरे और तीसरे चरण में शहर के अन्य बचे हुए तालाबों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा.

मिनी चौपाटी का काम अधूरा

शहर के बीचों बीच स्थित मुड़ापार तालाब का उन्नयन रायपुर के बूढ़ा तालाब की तर्ज पर किया जाना था. डेढ करोड़ रुपए की लागत से यहां कई तरह के निर्माण कार्य भी हुए, योजना थी कि यहां एक मिनी चौपाटी बसाई जाए. शहर के निहारिका के घंटाघर स्थित मुख्य चौपाटी के अलावा शहरवासियों को एक और मिनी चौपाटी का विकल्प दिया जाए. लेकिन यह योजना पिछले 4 वर्षों से अधूरी है.

कांग्रेस शासन काल में इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन बरसात के मौसम में पानी रहने के बाद यह तालाब आगे चलकर सूख जाता है. यहां पानी भरने के लिए नहर से पानी का इंतजाम किए जाने की योजना थी. लेकिन इस तालाब का पूरी तरह से जीर्णोद्धार आज तक नहीं हो सका है. मिनी चौपाटी की परिकल्पना भी अधूरी है.

अब, जब निगम ने तालाबों को पुनर्जीवित करने की नई योजना तैयार की है. तब मुड़ापार तालाब के उन्नयन और मिनी चौपाटी की मांग फिर से उठ रही है.

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