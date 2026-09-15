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त्योहारों के मद्देनजर कोरबा पुलिस की सख्ती, 64 बदमाशों को चेतावनी, 50 वारंटी भेजे गए जेल

कोरबा: त्योहार के मौसम में जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. गणपति स्थापना के पहले दिन सोमवार को लगभग दिन भर पुलिस ने शहर के दर्जनों आदतन और सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसा है. ​कार्रवाई के तहत पुलिस ने विभिन्न थानों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निगरानी शुदा 64 गुंडा-बदमाशों को तलब किया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी.

अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले गुंडा बदमाशों को विभिन्न स्थानों में बुलाया गया. एडिशनल एसपी लखन पटले ने इनकी परेड कराई और उन्हें बताया कि आपराधिक गतिविधियों से तौबा कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ अत्यंत कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे. जिले के सभी अलग-अलग थानों में ऐसे गुंडा बदमाशों को थाने बुलाया गया था. उन्हें शांति व्यवस्था बनाकर रखने की चेतावनी दी गई है.

कोरबा पुलिस को बदमाशों को चेतावनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कानून व्यवस्था कायम रखने उठाए गए जरूरी कदम

एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि विभिन्न थाना चौकिया में ऐसे गुंडा बदमाश जिनके विरुद्ध चाकूबाजी, हत्या के प्रयास या इस तरह के मामले हैं, उन्हें थाने बुलाया गया. उन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधियों में शामिल न रहे. ऐसे बदमाश जो सक्रिय पाए गए उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. जिनके अपराध ज्यादा होते हैं, वो हमारी निगरानी सूची में आ जाते हैं. उन्हें हम निगरानी बदमाश की सूची में लाते हैं. प्रत्येक सप्ताह दो से तीन बार हमारे कर्मचारी उनके घर जाते हैं. उनकी गतिविधियों को देखते हैं. जो पुराने बदमाश हैं, हिस्ट्रीशीटर है, यदि वह वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं. तो उन्हें माफी बदमाश के श्रेणी बनाया जाएगा.

64 गुंडे बदमाश थाना तलब (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुराने गुंडा बदमाशों और साल 2022 से चाकू बाजी, हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं, उन्हें थाने बुलाया गया और उन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई कि कोई भी मामला सामने आया तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की टीम बदमाशों के घर जाकर भी देख रही है कि वे अपना जीवन कैसे जी रहे हैं-लखन पटले, एडिशनल एसपी, कोरबा

वारंटी को कराया गया जेल दाखिल

पुलिस के अनुसार, इस विशेष अभियान के तहत कुल 105 असामाजिक तत्वों और संदिग्धों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की गई है. इनमें से 50 गंभीर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है. इन सभी 50 आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था लेकिन वह फल चल रहे थे इन सभी को हिरासत में लेकर न्यायिक डिमांड पर जेल भेज दिया गया है. ताकि शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल बरकरार रखा जा सके. पुलिस के इस कड़े कदम से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है.