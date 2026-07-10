शहर के 2 मॉल में देर तक खुले बार में कोरबा पुलिस की छापामार कार्रवाई
लगातार घटनाओं और शिकायतों के बाद कोरबा पुलिस सख्त एक्शन ले रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 9:10 AM IST
कोरबा: जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने देर रात तक नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे बार पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई की है.
देर रात तक खुलने वाले बार पर कार्रवाई
पिछले कुछ समय से पाम मॉल स्थित ओएनसी (One Night Club) और सेंट्रल प्वाइंट स्थित बार के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं. आरोप था कि ये प्रतिष्ठान निर्धारित समय-सीमा के बाद भी संचालित हो रहे थे. आबकारी नियमों की अनदेखी कर शराब परोसी जा रही थी. हाल ही में मॉल परिसर में हुई एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति ने नशे की हालत में लापरवाहीपूर्वक अपनी गाड़ी मॉल की सीढ़ियों पर चढ़ाने का प्रयास किया था. जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया. लगातार घटनाओं के बाद पुलिस ने रात के वक्त सड़क पर उतरकर सख्ती दिखाई है.इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बार के मैनेजर पर कार्रवाई की है, जबकि मालिकों के नाम का कार्रवाई में जिक्र नहीं है. हालांकि पुलिस ने आगे और भी जांच की बात कही है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पहुंचे पुलिसकर्मी
बीती रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम ने देर रात इन स्थानों पर औचक दबिश दी. कार्रवाई के दौरान दोनों बार में नियमों का उल्लंघन होते पाया गया. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दोनों बार के प्रबंधकों को हिरासत में लिया और उनके विरुद्ध संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि ओएनसी और होटल सेंटर पॉइंट के बार में अवैध रूप से रात तक शराब परोसने की शिकायत मिल रही थी. इस पर संज्ञान लेते हुए छापा मार कार्रवाई की गई है. इस दौरान शराब परोसा जाना पाया गया और दोनों बार के मैनेजर पर कार्रवाई की गई है. आबकारी विभाग को भी इसकी सूचना दी जा रही है, आगे और भी जांच कार्रवाई जारी रहेगी.
जारी रहेगी इस तरह की कार्रवाई
इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस विभाग का स्पष्ट कहना है कि सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान निरंतर जारी रहेगा. प्रशासन ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, विशेषकर बार और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित नियमों और समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें. कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी.
गाड़ी से कुचलना की घटनाओं के बाद पुलिस उतरी सड़क पर
हाल ही में उरगा के मीरा रिजॉर्ट में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कैंपर से कुचलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. दोस्तों में आपस में हुए इस झगड़े के बाद शराब के नशे में रात के समय गाड़ी से कुचलने की घटना सामने आई थी. एक दिन पहले शहर के बीचों-बीच में पाम मॉल के प्रवेश द्वार पर एक युवक कथित तौर पर सीढ़ियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था. इन दुस्साहसिक घटनाओं के बाद कोरबा की पुलिस ने सख्त रूप अख्तियार कर किया है. आधी रात सड़क पर उतरकर बार की जांच की है, नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर कार्रवाई भी की गयी है.