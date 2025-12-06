ETV Bharat / state

कोरबा मर्डर मिस्ट्री, शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका का मर्डर, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा में होटल चंदेला में हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 10:46 PM IST

कोरबा: ऊर्जाधानी कोरबा में शुक्रवार को एक युवती की लाश मिली थी. इस केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही कोरबा पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का भी खुलासा कर दिया है. कोरबा पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने शादी के दबाव की वजह से मर्डर किया है.

शादी का प्रेशर बनाने पर हत्या

कोरबा पुलिस ने बताया कि युवती आरोपी युवक के साथ होटल चंदेला के कमरा नंबर 207 में गुरुवार से रुकी थी. दोनों के बीच अनैतिक संबंध भी थे. युवक पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चों का बाप था. मृतका युवक पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी वजह से आरोपी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

शुक्रवार को मिली थी युवती की लाश

कोरबा पुलिस को शुक्रवार को युवती की लाश होटल से मिली थी. जब होटल के स्टाफ ने सुबह में पुलिस को सूचना दी कि होटल का कमरा नंबर 207 अंदर से बंद है. पुलिस ने दरवाजा खोला को युवती की लाश होटल से बरामद हुई. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती 4 दिसंबर से युवक के साथ रह रही थी. इस आधार पर पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया और युवक की तलाश की.

युवती के परिवार वाले कोरबा पहुंचे

इस वारदात के सामने के आने के बाद पुलिस ने जांजगीर निवासी मृतका के परिजनों को सूचना दी. जिनके पहुंचने के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर परीक्षण किया और शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा. युवती के चाचा की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज की. पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार मानिकपुरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. जांच में खुलासा हुआ कि कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और राकेश ने गुस्से में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी.

होटल चंदेला में युवती की लाश मिली थी. जांच के दौरान पता चला कि युवती के साथ ठहरने वाला युवक फरार है. युवक राकेश मानिकपुरी की तलाश की जा रही थी. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. आरोपी को रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है- नीतीश ठाकुर, एएसपी, कोरबा

आरोपी ने जुर्म किया स्वीकार

पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. आरोपी राकेश मानिकपुरी ने बताया कि युवती लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी. जिस वजह से उसने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है.

