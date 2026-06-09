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शिकायत करेंगे तो फायदे में रहेंगे, कोरबा पुलिस ने ऐसे लौटाई लोगों की खुशियां

सगज कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के जरिए पुलिस ने वास्तविक मालिकों को खोजकर उनकी संपत्ति लौटाई.

KORBA POLICE RETURNED LOST MOBILES
शिकायत करेंगे तो इनकी तरह फायदे में रहेंगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन कई बार हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने मोबाइल फोन को या तो गुम कर देते हैं, या फिर आने जाने के दौरान गलती से गिरा देते हैं. फोन में हमारी जरूरी जानकारियां सेव होती हैं, बैंक के डिटेल्स होते हैं. गूगल आईडी से लिंक जरूरी दस्तावेज और फोटोज होते हैं, जिनके खो जाने पर हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फोन के खो जाने पर कुछ लोग पुलिस के पास शिकायत करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि पुलिस क्या मदद करेगी, जो खो गया वो वापस नहीं मिलेगा. लेकिन कोरबा पुलिस हमारी इस सोच को गलत साबित किया है.

सगज कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान

कोरबा पुलिस को आम लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत सायबर पुलिस की टीम ने तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए करीब 150 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं. मंगलवार को यह सभी फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए. हालांकि जितने भी मोबाइल फोन का वितरण पुलिस ने आम लोगों को किया है, वह सभी बरामद कैसे हुए इस विषय में पुलिस ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है. कई बार अंजान लोग गुम मोबाइल को थाने में जमा करा देते हैं. लेकिन ऐसे मददगार लोगों का भी पुलिस के पास कोई डिटेल नहीं मिलता.

शिकायत करेंगे तो इनकी तरह फायदे में रहेंगे (ETV Bharat)

पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद किये हैं. जितने लोग सूचना देने के बाद पहुंचे थे, उन सभी को उनके मोबाइल फोन वापस कर दिए गए हैं. अब भी काफी सारे फोन पुलिस की पास मौजूद हैं. जैसे-जैसे लोग आते जाएंगे, उन्हें मोबाइल फोन लौटाए जाएंगे. मोबाइल फोन गुमने पर लोगों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल करना चाहिए: नीतीश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक


26 लाख 62 हजार के मोबाइल फोन लौटाए गए

पुलिस के अनुसार बरामद किए गए इन सभी मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख 62 हजार है. ​बताया गया कि पिछले पांच महीनों में कोरबा पुलिस 300 से अधिक फोन बरामद कर चुकी है. पुलिस ने आज जिन लोगों को उनके मोबाइल फोन लौटाए वो खुशी से पुलिस वालों को थैंक्यू कहते नजर आए.

​साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की अपील

कोरबा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई करें.​CEIR पोर्टल का उपयोग करें. किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत 1930 डायल करें.

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