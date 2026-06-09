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शिकायत करेंगे तो फायदे में रहेंगे, कोरबा पुलिस ने ऐसे लौटाई लोगों की खुशियां

कोरबा: मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन कई बार हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने मोबाइल फोन को या तो गुम कर देते हैं, या फिर आने जाने के दौरान गलती से गिरा देते हैं. फोन में हमारी जरूरी जानकारियां सेव होती हैं, बैंक के डिटेल्स होते हैं. गूगल आईडी से लिंक जरूरी दस्तावेज और फोटोज होते हैं, जिनके खो जाने पर हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फोन के खो जाने पर कुछ लोग पुलिस के पास शिकायत करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि पुलिस क्या मदद करेगी, जो खो गया वो वापस नहीं मिलेगा. लेकिन कोरबा पुलिस हमारी इस सोच को गलत साबित किया है.

सगज कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान

कोरबा पुलिस को आम लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत सायबर पुलिस की टीम ने तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए करीब 150 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं. मंगलवार को यह सभी फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए. हालांकि जितने भी मोबाइल फोन का वितरण पुलिस ने आम लोगों को किया है, वह सभी बरामद कैसे हुए इस विषय में पुलिस ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है. कई बार अंजान लोग गुम मोबाइल को थाने में जमा करा देते हैं. लेकिन ऐसे मददगार लोगों का भी पुलिस के पास कोई डिटेल नहीं मिलता.

