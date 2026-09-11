कोरबा पुलिस ने 110 गुम मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को लौटाया, CEIR पोर्टल से मिली बड़ी मदद
बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख 3,353 है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2026 at 10:21 AM IST
कोरबा: खोए हुए उपकरणों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए कोरबा पुलिस ने CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल की मदद से 110 गुम मोबाइलों को खोज निकाला है. बरामद किए गए इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख 3,353 है.
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत साइबर पुलिस थाना कोरबा और जिले के समस्त थाना/चौकी स्टाफ ने संयुक्त रूप से तकनीकी सहायता का उपयोग कर विभिन्न जिलों और राज्यों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया है. जिनमे विभिन्न कंपनियों के फोन शामिल हैं. पुलिस द्वारा बरामद किए गए सभी फोन प्रमुख कंपनियों के स्मार्टफोन हैं. जो अलग-अलग स्थानों पर गुम हो गए थे, साइबर पुलिस थाना कोरबा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को औपचारिक रूप से सौंपा गया है.
गुम मोबाइल फोन के मामले में अभियान चलाया गया,. 110 मोबाइल मालिकों को दिया गया. अभियान जारी रहेगा. साइबर टीम का विशेष योगदान रहा-रजत कुमार नाग, डीएसपी, सायबर थाना
चेहरों पर लौटी मुस्कान
अपना खोया हुआ महंगा फोन पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी. कई स्वामियों का कहना था कि उन्हें अपना मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद लगभग छूट चुकी थी. लोगों ने पुलिस अधिकारियों और विशेष रूप से साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया.
8 महीने में बरामद किये 400 फोन
कोरबा पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 08 महीनों के भीतर पुलिस द्वारा 400 से अधिक गुम मोबाइल फोन ट्रैक कर उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुंचाए जा चुके हैं. यह सभी फोन पुलिस को अलग-अलग स्थान से बरामद हुए थे. जिसमें न सिर्फ कोरबा शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग शामिल हैं. कुछ फोन तो पड़ोसी जिले के लोगों के भी हैं. जिन्हें वापस लौटाया गया है.
फोन गुम हो जाए तो यह करें
गुम या चोरी हुए मोबाइल के लिए तुरंत CEIR पोर्टल पर 'Block Stolen/Lost Mobile' विकल्प के जरिए शिकायत दर्ज करें. इसके लिए पुलिस शिकायत की कॉपी, पहचान पत्र और मोबाइल बिल की आवश्यकता होती है. साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 डायल करें. नजदीकी थाने या साइबर सेल से संपर्क करें. www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.